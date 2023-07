Share on WeChat

Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses von Maine haben am Donnerstagabend einen umstrittenen Gesetzentwurf verabschiedet, der Abtreibungen bis zur Geburt legalisiert. Der von Gouverneurin Janet Mills, einer Demokratin, eingebrachte Gesetzentwurf LD 1619 würde Abtreibungen aus jedem Grund erlauben, der von einem Abtreiber als “notwendig” erachtet wird. Derzeit sind Abtreibungen in Maine nach 24 Wochen verboten. Der Gesetzentwurf wurde knapp mit zwei Stimmen Vorsprung verabschiedet, mit 74 Ja- und 72 Nein-Stimmen.

In der Öffentlichkeit gab es erheblichen Widerstand gegen den Gesetzentwurf. Tausende von Einwohnern von Maine protestierten in diesem Frühjahr vor dem State Capitol. Die Befürworter des Lebensschutzes haben ihre Besorgnis darüber geäußert, dass der Gesetzentwurf keinen Schutz für lebensfähige ungeborene Babys in der Spätphase vorsieht. Republikanische Abgeordnete und ein Demokrat brachten Änderungsanträge ein, um dies zu ändern, aber keiner war erfolgreich.

Kritiker argumentieren, dass der Gesetzentwurf Kinder mit Behinderungen diskriminiert. Gouverneurin Mills erzählte die Geschichte eines kleinen Jungen mit einer potenziell tödlichen Erkrankung und behauptete, dass es einer Mutter erlaubt sein sollte, ihren voll ausgebildeten, spät geborenen Sohn allein wegen seiner Behinderung abzutreiben.

Umfragen zeigen immer wieder, dass es in der Öffentlichkeit einen starken Widerstand gegen Spätabtreibungen gibt. Die Mehrheit der Amerikaner befürwortet den Schutz lebensfähiger ungeborener Babys. Die Verabschiedung des Gesetzes wurde von den Republikanern verurteilt, die dem von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhaus vorwerfen, sich über die öffentliche Meinung hinwegzusetzen. Der Gesetzentwurf wird nun dem Senat zur Prüfung vorgelegt.