Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Die republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus haben einen familien- und lebensfreundlichen Gesetzentwurf namens Providing for Life Act (PLA) eingebracht, der darauf abzielt, die Steuergutschriften für Kinder zu erweitern. Die Kongressabgeordnete Ashley Hinson aus Iowa brachte den Gesetzentwurf als Gegenstück zu einem Gesetzentwurf ein, der zuvor von Senator Marco Rubio im Senat eingebracht worden war.

Das Gesetz “Providing for Life” zielt darauf ab, arbeitenden Familien Steuererleichterungen zu gewähren, indem der erstattungsfähige Child Tax Credit auf 3.500 Dollar pro Kind unter 18 Jahren und 4.500 Dollar pro Kind unter 6 Jahren erhöht wird. Derzeit können Eltern bis zu 2.000 $ Steuergutschriften pro unterhaltsberechtigtem Kind beantragen. Der Gesetzentwurf weitet die Steuergutschriften auch rückwirkend auf ungeborene Kinder aus, so dass Eltern die Gutschrift bereits während der Schwangerschaft in Anspruch nehmen können.

Neben der Ausweitung der Steuergutschriften schlägt der PLA Verbesserungen beim bezahlten Elternurlaub vor, erweitert den Anspruch auf das WIC-Programm (Women, Infants, and Children) für Frauen nach der Geburt, setzt eine Reform der Kinderunterstützung in Kraft und stellt Ressourcen für schwangere Frauen auf dem College-Campus bereit.

Der Gesetzentwurf zielt auch darauf ab, Mittel aus dem Titel X für Schwangerschaftsberatungsstellen bereitzustellen und den Schutz für religiöse Organisationen zu erhöhen, die staatlich finanzierte soziale Dienste anbieten.

Der Providing for Life Act setzt voraus, dass die Eltern erwerbstätig sind, um die Steuergutschrift zu erhalten. Damit unterscheidet er sich von den von den Demokraten geführten Bemühungen, die Steuergutschriften für Kinder ohne Arbeitsanforderungen auszuweiten.

Durch die Ausweitung des Kindersteuerguthabens, die Stärkung von Frauen und den Zugang zu kommunalen Ressourcen zielt der Gesetzentwurf darauf ab, die Schwachen zu schützen, bedürftige Familien zu unterstützen und Familien insgesamt zu stärken, so Repräsentant Hinson.

Der Providing for Life Act ist ein bahnbrechendes Gesetz, das eine lebensfreundliche und familienfreundliche Kultur in Amerika fördert.