Ein Professor verklagt die Pennsylvania State University wegen Rassendiskriminierung. Er behauptet, er habe Unterricht erhalten, in dem die englische Sprache als rassistisch und als Ausdruck der “weißen Vorherrschaft” bezeichnet wurde. Laut der Klage, die von der Foundation Against Intolerance and Racism (FAIR) eingereicht wurde, wurde Professor Zack De Piero, ein Englischprofessor an der Penn State Abington, aufgrund seiner Rasse individuell angegriffen und gedemütigt.

De Piero behauptet, er habe sich über die rassistischen Beleidigungen beschwert, die gegen weiße Dozenten in der Schreibabteilung gerichtet waren, aber der Direktor des Affirmative Action Office habe ihm gesagt, dass es ein Problem mit der weißen Rasse gäbe und dass er an “antirassistischen” Workshops teilnehmen solle, bis er es verstehe. In der Klage wird weiter behauptet, dass von De Piero erwartet wurde, dass er sich einer “antirassistischen Gehirnwäsche” unterzieht und akzeptiert, dass er als weißer Mensch von Natur aus fehlerhaft und für historische Ungerechtigkeiten verantwortlich ist.

Einer der Workshops mit dem Titel “Weiße Lehrer sind ein Problem” assoziierte die “weiße Vorherrschaft” mit allen Übeln der Welt, so die Klage. De Piero beschreibt das Vorgehen der Universität als eine Form der psychologischen Kriegsführung und als Versuch, Menschen zu brechen. Liliana Naydan, De Pieros direkte Untergebene, wird in der Klage genannt, weil sie die Meinung vertrat, dass Rassismus gegenüber weißen Dozenten und Studenten akzeptabel sei.

Die Klage beschuldigt auch eine Equity-Administratorin namens Alina Wong, Atemübungen gemacht und vorgeschlagen zu haben, dass weiße Mitarbeiter ihren Atem länger anhalten sollten, um den Schmerz von George Floyd zu spüren. In einem anderen Video zur beruflichen Weiterbildung wurde die Idee präsentiert, dass “weißes Englisch farbige Menschen tötet”. Naydan hat angeblich ihre Schreibfakultät angewiesen, die englische Sprache als rassistisch zu betrachten und Schreiblehrer als rassistische weiße Vorherrscher.

In der Klage wird behauptet, dass die Penn State auf ihrer Webseite “Diversity, Equity, and Inclusion” rassistisches Material gegen weiße Dozenten und Studenten verbreitet hat, darunter Inhalte mit den Titeln “White Rage”, “White Immunity” und “White Fragility”. De Piero sagt, dass das rassistisch motivierte Arbeitsumfeld einen emotionalen Tribut von ihm gefordert hat und dass er sich auf sein Unterstützungsnetzwerk verlassen hat.

Als De Piero Bedenken über das angeblich feindselige Arbeitsumfeld aufgrund der Rasse äußerte, behauptet er, dass er mit Vergeltungsmaßnahmen und einer negativen Leistungsbewertung konfrontiert wurde. Penn State warnte ihn, dass eine Abweichung von ihrem rassistischen Dogma zu disziplinarischen Maßnahmen führen würde. Schließlich verließ De Piero seinen Posten, weil er das Gefühl hatte, dass es die einzige Möglichkeit war, dem feindlichen Umfeld zu entkommen.