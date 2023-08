Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Das Pennsylvania Department of Human Services (DHS) hat beschlossen, den Vertrag mit Real Alternatives, einem Schwangerschaftsberatungszentrum (PRC), das mehrere Einrichtungen im ganzen Bundesstaat betreibt, nicht zu verlängern. Real Alternatives erhält seit Mitte der 1990er Jahre staatliche Mittel in Höhe von insgesamt über 134 Millionen Dollar. Trotz einer Aufstockung des Staatshaushalts für die Finanzierung von Schwangerschaftsberatungsstellen wird Real Alternatives jedoch keine Mittel mehr erhalten. Das DHS wird nun auch Anträge von anderen “Frauengesundheitsdienstleistern” annehmen, die glauben, die Finanzierungskriterien zu erfüllen.

Gouverneur Josh Shapiro, der den Haushalt unterzeichnete, erklärte, dass seine Regierung nicht länger die Praxis fortsetzen wird, Steuergelder zur Finanzierung von Real Alternatives zu verwenden und dass die Frauen im Staat eine angemessene reproduktive Gesundheitsversorgung verdienen. Er betonte, dass er sich für das Recht der Frau auf Wahlfreiheit einsetzen werde, wie es das Wahlergebnis vorgibt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Existenz von Schwangerschaftsberatungsstellen die Abtreibungsgesetze nicht ändert, sondern Frauen mit konkreten Ressourcen und Unterstützung versorgt, wenn sie sich für eine Alternative zur Abtreibung entscheiden.

Eine im letzten Jahr durchgeführte Umfrage ergab, dass 74% der Amerikaner die öffentliche Finanzierung von Schwangerenberatungsstellen unterstützen, nachdem sie sich über deren Dienste informiert hatten. Dazu gehören 66% der selbsternannten “Liberalen”. Schwangerschaftsberatungsstellen bieten lebensbejahende Optionen für Frauen, die eine Abtreibung in Betracht ziehen, aber Ressourcen benötigen, um sich für das Leben ihres Kindes zu entscheiden. Diese Zentren führen zwar keine Abtreibungen durch und vermitteln auch nicht, aber sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen wie Beratung, Schwangerschaftstests, Kleidung, Lebensmittel, Unterkunft, Elternkurse, Informationen zur Adoption und vieles mehr an, die in Abtreibungseinrichtungen oft nicht erhältlich sind.

Real Alternatives äußerte sich schockiert über die Entscheidung, den Vertrag zu kündigen und erklärte, der Gouverneur sei über die Notwendigkeit und den Erfolg des Programms falsch informiert worden. Die Organisation betonte, dass etwa 60% der Frauen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen und eine Abtreibung in Erwägung ziehen, sich letztendlich für die Geburt ihres Kindes entscheiden. Außerdem entscheiden sich 84% der Frauen, die sich zu einer Abtreibung gedrängt fühlen, für eine Fortsetzung der Schwangerschaft. Real Alternatives ist der Meinung, dass die Beendigung des Programms zu einem Anstieg der Abtreibungen im ganzen Bundesstaat führen wird, eine Tatsache, die der Shapiro-Regierung wahrscheinlich bekannt ist.

Die Entscheidung, Real Alternatives nicht zu finanzieren, gibt Anlass zur Sorge über die Zugänglichkeit von lebensbejahenden Optionen und Unterstützungsdiensten für Frauen, die in Pennsylvania eine ungeplante Schwangerschaft erleben, sowie über die möglichen Auswirkungen auf die Abtreibungsrate in diesem Bundesstaat.