Der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, hat eine “Women’s Bill of Rights” unterzeichnet, mit der die Gender-Ideologie bekämpft werden soll. Der Erlass weist öffentliche Schulen und staatliche Einrichtungen an, getrennte Einrichtungen für Jungen und Mädchen bereitzustellen. Dabei wird “weiblich” als jemand mit einem biologischen Fortpflanzungssystem definiert, das dazu bestimmt ist, Eizellen zu produzieren, und “männlich” als jemand mit einem biologischen Fortpflanzungssystem, das dazu bestimmt ist, Eizellen zu befruchten. Die Anordnung zielt darauf ab, Klarheit und Einheitlichkeit in die Verwaltungsvorschriften zu bringen und die Verwirrung um die Definition einer Frau zu beseitigen. Gouverneur Stitt erklärte, dass er die Anordnung unterzeichnete, um Frauen und seine eigenen Töchter zu schützen und ihr Recht auf Privatsphäre und Sicherheit in Umkleideräumen zu betonen. Er erklärte, dass jeder, der in einer staatlichen Behörde gegen die Anordnung verstößt, sofort aus seiner Verwaltung entfernt wird.

Die ehemalige College-Schwimmerin Riley Gaines, die sich eine Umkleidekabine mit einem männlichen Sportler mit Transidentität teilte, schloss sich Gouverneur Stitt bei der Unterzeichnung der Verordnung an und nannte sie “großartig”. Gaines hob die emotionale Erpressung hervor, der Frauen ausgesetzt waren, die sich gegen die Durchsetzung der Gender-Ideologie in verschiedenen Bereichen, einschließlich der akademischen Welt und der amerikanischen Wirtschaft, aussprachen. Sie lobte Gouverneur Stitt für sein entschlossenes Handeln zum Schutz der Privatsphäre, der Sicherheit und der Chancengleichheit von Frauen.

Die “Women’s Bill of Rights” wurde durch die von der konservativen Frauengruppe Independent Women’s Voice entwickelte Modellgesetzgebung inspiriert. Kansas und Tennessee haben auf der Grundlage dieses Modells ähnliche Gesetze verabschiedet. Die Besorgnis über die Nutzung der Toiletten und Umkleideräume durch Schüler des anderen biologischen Geschlechts hat Eltern dazu veranlasst, getrennte Einrichtungen auf der Grundlage des biologischen Geschlechts zu fordern. Sie berufen sich dabei auf Berichte über sexuelle Übergriffe in gemeinsamen Räumen.