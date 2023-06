Der Oberste Gerichtshof hat es abgelehnt, die Berufung eines christlichen Colleges gegen eine Bundesverordnung anzuhören, die nach Ansicht des Colleges von den Schulen verlangt, Schüler auf der Grundlage ihrer Geschlechtsidentität statt des biologischen Geschlechts unterzubringen. Das College of the Ozarks reichte im April 2021 eine Klage ein und argumentierte, dass eine Anordnung der Exekutive und eine Richtlinie der Wohnungsbaubehörde die Schule zwingen könnte, gegen ihre Überzeugungen zu verstoßen, indem sie biologische Männer in Frauenschlafsäle einteilt und umgekehrt.

Gemäß Präsident Bidens Durchführungsverordnung, die die Berücksichtigung der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität bei der Auslegung von Aspekten der Geschlechterdiskriminierung in Bundesgesetzen vorschreibt, könnte das College of the Ozarks mit einer Klage wegen Geschlechterdiskriminierung konfrontiert werden, wenn es den Antrag eines Transgender-Studenten auf Unterbringung in einem nach Geschlechtern getrennten Schlafsaal seiner Wahl ablehnt.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, den Fall nicht zu überprüfen, bedeutet, dass die Ablehnung des Antrags des Colleges auf Umgehung der Regel durch einen Bundesrichter bestehen bleibt. Das College argumentierte, dass es keine Gelegenheit hatte, sich vor der Umsetzung zu der Anordnung zu äußern. Sollte die Biden-Administration Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Schule einleiten, könnte dies möglicherweise zu einem neuen Fall führen.

Die Alliance Defending Freedom (ADF), eine Anwaltsorganisation, die das College vertritt, zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs. Julie Marie Blake, Senior Counsel bei ADF, erklärte, dass die Übervorteilung der Regierung Biden und ihre Versuche, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Gesetz zu beseitigen, angefochten werden sollten. Sie betonte, wie wichtig es ist, dass religiöse Hochschulen in der Lage sind, die jungen Frauen, die ihre Einrichtungen besuchen, zu schützen.

Trotz des Urteils des Obersten Gerichtshofs bleibt das College of the Ozarks seinen Überzeugungen treu, so Blake in seiner Erklärung.