Es wird erwartet, dass der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten eine Entscheidung über die Regulierung von Abtreibungspillen treffen wird. Der Fall, der vom American College of Obstetricians and Gynecologists und anderen medizinischen Gruppen vorgebracht wurde, stellt die Beschränkungen der FDA für die Verwendung von Abtreibungspillen in Frage, wie Reuters berichtet. Diese Beschränkungen sehen vor, dass die Patientinnen das Medikament persönlich von einem Gesundheitsdienstleister erhalten müssen und nicht per Post oder Telemedizin, was als Belastung für Frauen angesehen wird, die in ländlichen Gebieten leben oder keinen einfachen Zugang zu einem Gesundheitsdienstleister haben.

Nach Angaben von Reuters ist der Oberste Gerichtshof bereit, sich mit dem Fall zu befassen, und eine Entscheidung könnte bereits nächste Woche fallen. Die Entscheidung wird erhebliche Auswirkungen auf den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch haben, insbesondere in Staaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen.

Mehrere Abtreibungs-Gruppen haben ihre Unterstützung für die Anfechtung der FDA-Beschränkungen zum Ausdruck gebracht. Dr. Jamila Perritt, Präsidentin und Geschäftsführerin von Physicians for Reproductive Health, erklärte: „Die Telemedizin ist ein wichtiges Instrument, um den Zugang zur medikamentösen Abtreibung zu erweitern.“

Auf der anderen Seite setzen sich Lebensschützer dafür ein, dass die Beschränkungen der FDA bestehen bleiben. Carol Tobias, die Präsidentin von National Right to Life, erklärte, dass „diese Medikamente gefährlich sind und Frauen getötet haben“ und dass die Vorschriften der FDA notwendig sind, um die Gesundheit der Frauen zu schützen.