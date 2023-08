Minnesota hat ein neues Abtreibungsgesetz erlassen, das Babys, die eine Abtreibung überleben, von der Zählung ausschließt. Das Gesetz, das am 1. August in Kraft getreten ist, reduziert auch die Anforderungen an die medizinische Versorgung dieser Säuglinge. Bisher mussten die Meldeformulare für Schwangerschaftsabbrüche Informationen darüber enthalten, ob die Abtreibung zu einem lebend geborenen Kind geführt hat, welche medizinischen Maßnahmen ergriffen wurden, um das Leben des Kindes zu erhalten, ob das Kind überlebt hat und welchen Status das Kind hatte, wenn es überlebt hat. Das Gesetz besagt jetzt nur noch, dass medizinisches Personal ein lebend geborenes Kind versorgen muss, ohne die Verpflichtung, das Leben und die Gesundheit des Kindes zu erhalten. Minnesota Citizens Concerned for Life (MCCL) kritisierte die Änderung und forderte die gewählten Vertreter auf, den Schutz für gefährdete Neugeborene wiederherzustellen.

Diese Änderung in Minnesota ist Teil eines größeren Trends, bei dem die Führer der Demokratischen Partei den legalisierten Kindermord als Teil ihrer Agenda begrüßen. Die Verwendung des Wortes “Fürsorge” in dem Gesetz spiegelt die Äußerungen des ehemaligen Gouverneurs von Virginia, Ralph Northam, wider, der die Tötung von Kindern zu befürworten schien, indem er erklärte, dass im Falle eines lebend geborenen Säuglings eine Diskussion zwischen Ärzten und der Mutter stattfinden würde. Andere führende Politiker der Demokraten haben sich ebenfalls dafür ausgesprochen, die Abtreibung während der gesamten neun Monate der Schwangerschaft ohne Einschränkungen und auf Kosten der Steuerzahler zuzulassen. Der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, unterzeichnete ein Gesetz, das Abtreibungen bis zum Zeitpunkt der Geburt erlaubt, und die Gouverneurin von Arizona, Katie Hobbs, legte ihr Veto gegen ein Gesetz zum Schutz von Babys ein, die bei einer Abtreibung lebend geboren werden. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat ein Gesetz unterzeichnet, das von Abtreibungsgegnern als Entkriminalisierung von Kindermord interpretiert werden könnte.

Der Ausschluss von lebend geborenen Säuglingen aus der Berichterstattung und die Lockerung der Anforderungen an die medizinische Versorgung von Säuglingen sind zutiefst beunruhigende Entwicklungen, die Fragen zum Schutz und Wert des Lebens aufwerfen. Dieser Schritt in Richtung Kindermord ist eine Abkehr von den Grundprinzipien der medizinischen Ethik und der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens.