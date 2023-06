Share on WeChat

Ein LGBTQ+ “Jugendkarneval”, der am 7. Juni in Indianapolis stattfinden soll, sieht sich einer Welle der Kritik ausgesetzt, vor allem wegen des Ausschlusses der Eltern von der Veranstaltung. Die Veranstaltung, zu der sowohl “Jugendliche” als auch Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren eingeladen sind, wird von zwei LGBTQ+-Organisationen, der Indiana Youth Group und Indy Pride, organisiert. Der US-Abgeordnete Jim Banks (Indiana) äußerte seine Besorgnis über den Ausschluss der Eltern von der Veranstaltung und erklärte, die radikale soziale Agenda der Linken sei nicht mehr zu kontrollieren.

Auf dem Anmeldeformular für die Veranstaltung werden verschiedene Aktivitäten erwähnt, darunter ein Treffen mit den örtlichen Indy-Drag-Royals und eine Talentshow für Jugendliche, wobei die Kinder auch gebeten werden, ihre bevorzugten Personalpronomen anzugeben. Die Art der sonstigen geplanten Unterhaltung wird auf dem Veranstaltungsplakat jedoch nicht näher erläutert. Der Ausschluss der Eltern von der Veranstaltung wird von den Organisatoren als Sicherheitsmaßnahme gerechtfertigt, da das “allgemeine gesellschaftspolitische Klima” als feindlich gegenüber LGBTQ+-Kindern empfunden wird.

Zoe O’Haillin-Berne, Direktorin für Engagement bei der Indiana Youth Group, erklärte, dass solche unwirtlichen Bedingungen queeren Jugendlichen möglicherweise psychischen und physischen Schaden zufügen könnten. Sie nannte jedoch nicht die Gruppen, die von der Jugendgruppe Indiana als feindlich betrachtet werden. Der Geschäftsführer der Indiana Youth Group, Chris Paulsen, hatte zuvor erklärt, dass Eltern, die die LGBTQ+-Ideologie nicht unterstützen, als ungastlich gelten.

Die Indiana Youth Group ist dafür bekannt, dass sie ein Programm namens Prism durchführt, das darauf abzielt, junge LGBTQ+-Erwachsene, die von ihren Eltern nicht unterstützt werden, wieder aufzunehmen. Kritiker haben darauf hingewiesen, dass die Gruppe beim Jugendkarneval wahrscheinlich ohne das Wissen der Eltern für Prism werben könnte. Außerdem erwähnte O’Haillin-Berne zwar eine Reihe von Aktivitäten, ließ aber die Aktivität “Treffen mit dem Königspaar” in ihrer Liste aus, obwohl sie im Anmeldeformular erwähnt wird.

Der einzige beworbene Sponsor der Veranstaltung, die Flughafenbehörde von Indianapolis, sowie die Gesetzgeber haben den Jugendkarneval weitgehend kritisiert und die Beteiligung der Behörde an einer Veranstaltung in Frage gestellt, die es den Eltern nicht ermöglicht, sich darüber im Klaren zu sein, was ihre Kinder zu sehen bekommen. Trotzdem hat die Flughafenbehörde von Indianapolis klargestellt, dass sie nur einer der vielen Sponsoren der Veranstaltung ist.