Am vergangenen Mittwoch, dem 26. April, schickten 72 amerikanische Sportlerinnen, darunter die Schwimmerin Riley Gaines, einen Brief an den US-Kongress, in dem sie die Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz von Frauen und Mädchen im Sport begrüßten. Am 20. April verabschiedete das von den Republikanern geführte Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf, der es Schulen und Colleges, die Bundesmittel erhalten, untersagt, Transgender-Athleten, deren biologisches Geschlecht bei der Geburt als männlich zugewiesen wurde, in Frauen- oder Mädchensportmannschaften oder bei Sportveranstaltungen antreten zu lassen. Das Gesetz, das als Gesetz zum Schutz von Frauen und Mädchen im Sport bekannt ist, wurde mit 219 Ja-Stimmen und 203 Nein-Stimmen verabschiedet. Es ist unwahrscheinlich, dass der Gesetzentwurf weiterentwickelt wird, da der von den Demokraten geführte Senat ihn nicht unterstützen wird und das Repräsentantenhaus White hatte erklärt, dass Präsident Biden sein Veto einlegen würde.

Die Sportlerinnen, darunter viele Meisterinnen, schreiben in ihrem Brief dass es nicht nur unfair, sondern auch diskriminierend und illegal ist, Sportlerinnen wie uns zu zwingen, gegen biologische Männer anzutreten. Die Erlaubnis für biologische Männer, weiblichen Sportlern Auszeichnungen, Entlassungspapiere, Stipendien oder Schulplätze wegzunehmen, verstößt gegen das Verbot der Diskriminierung “aufgrund des Geschlechts” in Titel IX. Das Gesetz zum Schutz von Frauen und Mädchen im Sport ändert Titel IX, um dies ausdrücklich klarzustellen, und warnt Sportverbände, Sportdirektoren und Bürokraten des Bildungsministeriums davor, Maßnahmen zu ergreifen, die die ‘Inklusion’ auf dem Rücken der Frauen fördern.”

Vor mehr als 50 Jahren erließ der Kongress den Titel IX, um Chancengleichheit in allen Bereichen der Bildung, einschließlich des Sports, zu gewährleisten”, fügte Carrie Lukas, Vizepräsidentin von Independent Women’s Voice, hinzu. “Aber ohne geschlechtsspezifische Teams und Wettkämpfe ist die sportliche Gleichstellung nur eine Farce. Weibliche Sportler zu zwingen, gegen biologische Männer anzutreten, ist unfair. Aber es ist auch diskriminierend. Wenn biologische Männer weiblichen Sportlern Auszeichnungen, Entlassungspapiere, Stipendien oder Schulplätze wegnehmen dürfen, verstößt dies gegen das Verbot der Diskriminierung “aufgrund des Geschlechts” in Titel IX. Das Gesetz zum Schutz von Frauen und Mädchen im Sport wird dazu beitragen, gleiche Sportmöglichkeiten für beide Geschlechter zu erhalten. Die IWV dankt dem Sprecher Kevin McCarthy für seine außerordentliche Führungsrolle in dieser wichtigen Frage und dafür, dass er sich für Frauen und Mädchen im ganzen Land einsetzt. “Wir erwarten, dass der Senat eine Abstimmung über dieses Gesetz zulässt, damit die Amerikaner wissen, wer auf der Seite der Frauen steht und wer nicht.” Das Schreiben wurde von der Interessenvertretung Independent Women’s Voice des Independent Women’s Forum initiiert, um auf die Bemühungen der lesbischen Fußballspielerin Megan Rapinoe zu reagieren, sich dem Gesetz zu widersetzen.