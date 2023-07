Die Ehe in Amerika ist bedroht. Neue Statistiken des Pew Research Center zeigen, dass im Jahr 2021 rekordverdächtige 25% der 40-Jährigen noch nie verheiratet waren. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den nur 6 % unverheirateten 40-Jährigen im Jahr 1980 und verdeutlicht die abnehmende Attraktivität der Ehe in den letzten Jahrzehnten. Die Daten zeigen auch, dass der Rückzug aus der Ehe überproportional Minderheiten, die Arbeiterklasse und wirtschaftlich Benachteiligte betrifft und zu Beziehungsinstabilität führt.

Erstaunlicherweise scheint trotz dieser beunruhigenden Trends ein neuer Steuervorschlag der Republikaner im US-Repräsentantenhaus, das “Tax Cuts for Working Families Act”, die Institution der Ehe weiter zu untergraben. Dieser Gesetzentwurf, der vor kurzem vom Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedet wurde, scheint die Ehe in der Arbeiterklasse zu benachteiligen und das Zusammenleben zu fördern, was in Zeiten sinkender Eheschließungsraten einer familienfördernden Politik widerspricht.

Hinzu kommt, dass der Gesetzentwurf keine Verlängerung der Steuergutschrift für Kinder vorsieht, die unter der Trump-Regierung von 1.000 Dollar auf 2.000 Dollar pro Kind verdoppelt wurde. Diese Erhöhung, die für viele Familien eine große finanzielle Hilfe war, soll 2025 auslaufen, und dieses Gesetz ändert daran nichts. Stattdessen schlägt er vor, den Standardabzug für alle Haushalte zu erhöhen, ein Schritt, der wahrscheinlich wohlhabenderen Haushalten mehr zugute kommen wird als Familien der Mittel- und Arbeiterklasse, die in größerer Not sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass dieser überarbeitete Standardabzug neue Heiratsstrafen einführt und von der Heirat abhält. Wie Ramesh Ponnuru in der Washington Post schreibt, würde dieser Vorschlag zu höheren Steuern für zwei berufstätige Personen mit Kindern führen, wenn sie sich entscheiden zu heiraten.

Es gibt jedoch alternative Wege nach vorne. Eine Reihe von Republikanern im Senat, darunter Marco Rubio, Marsha Blackburn, Mike Lee und J.D. Vance, haben die Zerbrechlichkeit der amerikanischen Familien und Ehen in der gegenwärtigen Situation anerkannt. Rubio hat zum Beispiel im Harvard Law School Journal on Legislation vorgeschlagen, die Heiratsstrafe aus dem Bundessteuergesetzbuch zu streichen und die Steuergutschrift für Kinder zu erweitern. Dieser Ansatz entspricht eher dem familienorientierten Ethos der Republikanischen Partei und sollte als praktikablere Alternative für zukünftige Vorschläge der GOP im Repräsentantenhaus in Betracht gezogen werden. Das Letzte, was Amerika braucht, ist eine Gesetzgebung, die die Institution der Ehe weiter untergräbt.