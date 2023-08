Im Juli erlitt eine Frau in der Trust Women Einrichtung in Wichita, Kansas, eine verpfuschte Abtreibung und musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben von Operation Rescue litt die Frau nach einer Abtreibung im zweiten Trimester an unkontrollierbaren Blutungen. Die Einrichtung rief den Notruf an und bat um eine Verlegung des Patienten, der von außerhalb des Landes angereist war.

Der Patient, dessen Alter in dem Notruf geschwärzt wurde, wurde mit Risswunden und einer potenziell gefährlichen Blutung beschrieben. Trust Women, früher bekannt als South Wind Clinic, setzte Medikamente und Geräte ein, um die Blutung zu kontrollieren, bevor die Sanitäter eintrafen. Die Frau war während des Vorfalls bei Bewusstsein und atmete. Sie wurde schließlich ins Wesley Healthcare verlegt, wo sie mehrere Tage blieb und mindestens eine Bluttransfusion erhielt.

Trust Women Wichita ist im selben Gebäude untergebracht, in dem der Spätabtreiber George Tiller bis zu seiner Ermordung im Jahr 2009 praktizierte. Die Einrichtung hat eine Vorgeschichte von verpfuschten Abtreibungen, wobei im letzten Jahr zahlreiche Fälle von Blutungen gemeldet wurden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Kansas keine Lizenzierung oder Inspektion von Abtreibungseinrichtungen vorschreibt, was bedeutet, dass es nur eine minimale Überwachung der Abtreibungsindustrie durch staatliche Behörden gibt.

Der Vorfall hat bei Operation Rescue, einer Organisation, die sich nur wenige Meter von der Trust Women-Einrichtung entfernt befindet, für Unruhe gesorgt. Sie beklagen den Anstieg der Abtreibungszahlen in Kansas, die im letzten Jahr um 76% gestiegen sind, der höchste Anstieg unter allen Bundesstaaten. Der Präsident von Operation Rescue, Troy Newman, äußerte sich besorgt über die ungeborenen Babys und ihre Mütter und betonte die schädlichen Folgen, denen sie ausgesetzt sind.