Gallup hat kürzlich die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema Abtreibung veröffentlicht, die Teil seiner jährlichen Umfrage zu den Werten und Überzeugungen der amerikanischen Bürger ist. Insgesamt enthalten die Ergebnisse einige gute Nachrichten für Abtreibungsbefürworter. Die Ergebnisse zeigen, dass 41% der Amerikaner sich als ‘Pro-Life’ bezeichnen. Das ist ein Anstieg von vier Prozentpunkten im Vergleich zur letztjährigen Gallup-Umfrage.

Die Umfrage enthält einige Hinweise darauf, dass die Abtreibungsbefürworter in einigen politischen Einzelfragen an Boden verloren haben könnten. Der Anteil der Amerikaner, die der Meinung sind, dass Abtreibung in den ersten drei Monaten legal sein sollte, ist um zwei Prozentpunkte gestiegen. Die Gallup-Umfrage ergänzt jedoch die Reihe der Daten, die eine starke öffentliche Ablehnung der Abtreibung nach dem ersten Trimester zeigen. Wie Gallup feststellt, “ist fast die Hälfte der Amerikaner, 47%, der Meinung, dass Abtreibung unter allen (34%) oder den meisten (13%) Umständen legal sein sollte, während ein ähnlicher Prozentsatz, 49%, dafür ist, dass sie nur unter einigen (36%) oder unter allen (13%) Umständen illegal sein sollte”. Das bedeutet, dass 49% der Amerikaner eine Pro-Life-Position haben, die alle oder die meisten Abtreibungen ablehnt, während 47% eine Pro-Abtreibungs-Position haben, die alle oder die meisten Abtreibungen unterstützt.

Wie die Gallup-Umfrage zeigt, nahm die Unterstützung für die Abtreibung nach Dobbs ab und die Ablehnung der Abtreibung nach Dobbs zu. Die Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab, dass 53% der Amerikaner alle oder die meisten Abtreibungen unterstützen, während 45% der Amerikaner alle oder die meisten Abtreibungen ablehnen. Das bedeutet, dass die Unterstützung für die Abtreibung seit Dobbs um 6% gesunken ist und die Ablehnung der Abtreibung seit Dobbs um 4% zugenommen hat. Dies bringt die Amerikaner näher an den historischen Durchschnitt der Gallup-Umfragen.

In 42 Gallup-Umfragen zwischen September 1994 und Mai 2021 antwortete die Mehrheit der Befragten, dass Abtreibung ‘nur unter bestimmten Umständen legal’ oder ‘unter allen Umständen illegal’ sein sollte. Die kombinierte Unterstützung für die beiden Pro-Life-Optionen in diesen 42 Gallup-Umfragen reichte von 52% bis 63%. In dem Jahr, in dem die Dobbs-Entscheidung veröffentlicht wurde, ist die Medienberichterstattung über Fragen der Unantastbarkeit des Lebens außergewöhnlich verzerrt worden. Es gibt zahllose Geschichten über die Gesundheitsprobleme, die angeblich durch Pro-Life-Gesetze verursacht werden. Über die Arbeit der Schwangerenberatungsstellen und die Maßnahmen, die viele Staaten zur Unterstützung schwangerer Frauen ergriffen haben, wurde jedoch nur sehr wenig berichtet.

Wenn sich die Abtreibungsgegner nächstes Wochenende in Washington versammeln, um Dobbs’ Jubiläum zu feiern, sollten wir Mut fassen. Trotz derFeindseligkeit der Medien und der Förderung der Abtreibung durch Gouverneur Biden und viele Landesregierungen sind viele Amerikaner immer noch bereit, Kinder im Mutterleib zu schützen. Bei all dem hat Gallup selbst vielleicht nicht einmal die Ergebnisse seiner Umfrage bemerkt und lügt: ‘Breite Unterstützung für Abtreibung hält nach Dobbs-Urteil an’.