Im vergangenen April hat der Senat von Montana (USA) das Gesetz 99 verabschiedet, das Transgender-Behandlungen bei Minderjährigen verbietet. So werden weder Pubertätsblocker eingesetzt noch Hormone für Minderjährige zugelassen, noch werden Kastrationen gesunder Menschen genehmigt.

Der Grund dafür ist ganz einfach: Diese Behandlungen sind irreversibel, und wir sollten vorsichtshalber warten. Denn die Erfahrung zeigt, dass ein sehr hoher Prozentsatz der Fälle von Geschlechtsverwirrung im Jugendalter auf natürliche Weise gelöst wird . Normal: Die Hormone sind in Aufruhr und die Kinder “verstehen sich nicht”.

Einer Person, die sich selbst noch nicht gefunden hat, die einen schwer verdaulichen Hormoncocktail hat, zu erlauben, etwas so Bedeutendes wie ihr Geschlecht nur aufgrund ihrer Selbstwahrnehmung zu entscheiden, ist alles andere als klug. Dies ist das genaue Gegenteil von der Berücksichtigung des Kindeswohls.

Die ultimative Verirrung besteht darin, dies nicht nur zuzulassen, sondern die Eltern zu verfolgen, die versuchen, es zu verhindern. Es handelt sich um eine direkte und grobe “Enteignung” der Kinder durch diejenigen, die sie weder ausgetragen, noch geboren, noch betreut, noch aufgezogen haben.

Montana hat also den gesunden Menschenverstand angewandt, der leider der am wenigsten verbreitete zu sein scheint. Aber nicht ohne Debatte. Einer ihrer Sensoren, Zooey Zephyr, ein Mann, der behauptet, eine Frau zu sein, die sich selbst als solche wahrnimmt, hat sich aggressiv gegen das Gesetz gestellt:

“Die Verabschiedung dieses Gesetzes ist gleichbedeutend mit Folter (…) Ich hoffe nur, dass sie, wenn sie ihre Köpfe zum Gebet senken, ihre Hände blutbefleckt vorfinden werden”.

Sollten wir diese Art von Aggression, die gegen den parlamentarischen Anstand verstößt, tolerieren? 68 Senatoren aus Montana sind dagegen, 32 sind dafür.

Und da eine gute Nachricht nie allein ankommt, ist die Der Erzbischof von Oklahoma, Mons. Paul Coakley hat sich am 1. Mai in einem Hirtenbrief zum Thema Transsexualität geäußert, in dem er vor falsch verstandener Nächstenliebe warnt. Unterscheiden Sie zwischen denjenigen, die an Geschlechtsdysphorie leiden, und denjenigen, die versuchen, eine Geschlechterideologie durchzusetzen.

Für den ersten ein Willkommensgruß, ihn zu begleiten die von Gott gewollte Realität zu akzeptieren, das Geschenk des geschlechtlichen Körpers anzunehmen. Gott hat sich nicht geirrt. Aber das Leben ist manchmal schwierig und hinterlässt Wunden, die geheilt werden müssen. Psychologische, emotionale oder geistige Wunden.

Und parallel zur Aufnahme der Leidenden kämpft sie gegen diejenigen, die ideologisch vorgeben, sich gegen die von Gott gewollte geschlechtliche Realität aufzulehnen.

Zwei gute Nachrichten, nachdem Disney, Netflix, Nike und viele andere Unternehmen zum Propaganda-Arm der Transkultur geworden zu sein scheinen. Wohltätiger Realismus gegen ideologische Aufdringlichkeit.