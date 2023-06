Share on WeChat

Anlässlich des jüngsten Muttertags setzten sich Befürworter von LGBTQ+-Rechten lautstark für inklusivere Narrative ein und nutzten Social-Media-Plattformen, um Inhalte zu teilen, die die Vorstellung vertraten, dass Väter auch die Rolle von Müttern verkörpern. Dies ist eine neue Form, in der ihre Ideologie verbreitet wird. Es sollte keine Väter und Mütter, Männer und Frauen geben, nur… Nun, was auch immer jemand in diesem Moment fühlt.

Eine solche Erzählung wurde in einem Video hervorgehoben, das von dem beliebten Account Libs of TikTok verbreitet wurde. Darin denkt eine “Trans-Frau” über die jährlichen Feierlichkeiten zum Mutter- und Vatertag nach. Mit einer “Identität”, die weder männlich noch weiblich ist, hinterfragte er die mit diesen Feiertagen verbundenen gesellschaftlichen Normen. “Als Transfrau, was soll ich da feiern? Ich fühle mich nicht wie ein Vater. Morgen ist Muttertag, ich fühle mich wie eine Mutter, aber wer feiert mich?”, stellte er diese Frage. Ja, er. Er ist keine Sie, egal wie er dazu “steht”.

Er fragte: “Gibt es da draußen noch jemanden, der sich nicht sicher ist, in welche Kategorie er passt? Sind Sie eine Mutter oder ein Vater? Wo ist der Elterntag? Warum können wir nicht einfach einen Elterntag haben?” Er schlug eine “inklusivere” Feier vor, die alle Eltern ehrt, anstatt die Einteilung in Mutter oder Vater zu verstärken. Einem Teil davon können wir tatsächlich zustimmen. Es sollte tatsächlich einen Elterntag geben, an dem die unersetzliche Rolle von Müttern und Vätern für das Wohlergehen ihrer Kinder gewürdigt wird. Aber nicht auf Kosten der Abschaffung der beiden Tage, an denen speziell – und getrennt – Mütter und Väter gefeiert werden.

In einem weiteren von Alpha Fox verbreiteten Video wurde ein ähnliches Gefühl geäußert, diesmal als Teil eines Gesprächs zwischen einer “Transfrau” und “ihrer” Tochter. Das junge Mädchen bestätigte die unscharfen Grenzen der elterlichen Rollen und sagte: “Du bist meine Mutter”.

Die linksextreme Perspektive auf den Muttertag hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Wie Breitbart News berichtet, hat Calvin Klein beispielsweise im vergangenen Jahr eine Muttertagskampagne mit einem schwangeren “Transmann” durchgeführt. Die Modemarke wollte die “Realitäten neuer Familien” als Hommage an den Muttertag unterstreichen.

Im Mittelpunkt der Kampagne stand Roberto Bete, ein brasilianischer Reality-TV-Star, der sich von einer Frau in einen Mann verwandelt hatte und während des Fotoshootings schwanger war. Die Bilderserie zeigt Bete ohne Hemd, die sowohl ihren schwangeren Bauch als auch die Narben der Top-Operation zeigt, zusammen mit ihrer Partnerin Erika Fernandes, einer Tätowiererin.

Wie lange werden wir diesen Wahnsinn noch ertragen? Es gibt nur eine Wahrheit. Die Mutter ist weiblich, der Vater ist männlich.