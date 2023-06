Der Widerstand gegen die LGBT-Agenda hat verschiedene Bereiche der Gesellschaft durchdrungen, darunter gesetzgebende Organe, Bildungseinrichtungen und religiöse Organisationen. Diese Kluft ist unter den religiösen Führern, auch in katholischen, anglikanischen und jetzt auch methodistischen Kreisen, deutlich zu beobachten. Die United Methodist Church (UMC), die zweitgrößte protestantische Konfession in den USA, hat aufgrund ihrer pro-LGBT-Haltung einen Exodus von über 5.000 Gemeinden erlebt. Diese Abspaltungsbewegung hat in den letzten Wochen an Dynamik gewonnen, so dass die UMC nur noch 25.500 methodistische Kirchen zählt, wie der offizielle Nachrichtendienst der UMC berichtet.

Der massenhafte Austritt methodistischer Kirchen wurde Berichten zufolge dadurch ausgelöst, dass liberale Führungspersönlichkeiten in der UMC eine Abstimmung aus dem Jahr 2019 missachteten, die das Verbot der Kirche unterstützte, LGBT-Geistliche zu ordinieren und gleichgeschlechtliche Ehen auszurichten oder zu vollziehen. Im Jahr 2022 wies Fox News auf die Bedenken zahlreicher konservativer Mitglieder des methodistischen Klerus hin, die der Meinung waren, dass die Abstimmung von 2019 von vielen liberalen Führungspersönlichkeiten innerhalb der UMC ignoriert wurde, die sich dafür entschieden, in der Konfession zu bleiben, während sie offen homosexuelle Geistliche beauftragten und gleichgeschlechtliche Eheschließungen durchführten, anstatt das Problem zu lösen.

Die Generalkonferenz der Methodisten verabschiedete 2019 ein Kirchengesetz, das es UMC-Kirchen erlaubt, sich mit ihrem Kircheneigentum abzuspalten, wenn eine Zweidrittelmehrheit ihrer Gemeinde und des regionalen Gouverneursgremiums zustimmt. Dieses Gesetz hat den Weg für den jüngsten Massenexodus wegen der offenen Akzeptanz der LGBT-Agenda geebnet.

Dieser Widerstand gegen die Normalisierung der Homosexualität und der Transgender-Ideologie beschränkt sich nicht auf die religiösen Bereiche. Gesetzgebende Gremien im In- und Ausland, aber auch Handelsmärkte und andere religiöse Hierarchien schließen sich dieser Meinung an. Verschiedene Staaten haben Verfahren und Behandlungen wie Übergangsoperationen und Pubertätsblocker für Minderjährige untersagt. Auf internationaler Ebene hat die Regierung Ugandas die Strafen für Sodomie und homosexuelle Vergewaltigung von Kindern verschärft. Außerdem haben mehrere afrikanische anglikanische Bischöfe die Verbindung zur anglikanischen Kirche von England abgebrochen, weil diese die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften genehmigt hat.

Trotz einer Handvoll abweichender katholischer US-Bischöfe und Kardinäle, die die LGBT-Agenda offen unterstützen oder passiv zulassen, haben die katholischen US-Bischöfe die aggressive Förderung der Transgender-Ideologie und die so genannten “Übergangs”-Behandlungen für Kinder entschieden verurteilt. Die wachsende Gegenbewegung gegen die “Woke-Kultur” bietet einen Hoffnungsschimmer, der möglicherweise eine Trendwende hin zur Rückbesinnung auf traditionelle Kultur und Familienwerte signalisiert. Der jüngste Fallout innerhalb der methodistischen Kirche ist ein weiterer Indikator für diesen Paradigmenwechsel.