Robert Waldinger (USA, 1951) ist einer der Psychiater und Professoren der Harvard-Universität, die die Studie “Better Connected” durchgeführt haben, aus der hervorgeht, dass “wenn wir uns verbinden, wir in der Lage sind, erstaunliche Dinge zu tun”. Waldinger stimmt dem Leitmotiv der Initiative nicht nur zu, sondern geht noch weiter und stellt auf der Grundlage der Glücksstudie der Harvard-Universität, deren Leiter er war, dieHarvard Study of Adult Development, versichert, dass “einer der Schlüssel zum Glück die Beziehungen zu anderen Menschen sind”. In Spanien hat Telefónica eine Studie über die Bedeutung menschlicher Beziehungen durchgeführt. “

In der Harvard-Studie wurden externe Faktoren wie Geld oder sozialer Status nicht berücksichtigt. Tatsächlich erinnerte Waldinger daran, dass in einer Umfrage unter Millennials im Jahr 2007 diese “Glück unter anderem mit Geld und Ruhm in Verbindung brachten”. Und sie tun es, so der Professor weiter, “weil dies die Botschaften sind, die die Gesellschaft ihnen sendet”. Ob durch Anzeigen, Filme, Serien, Medien oder Beispiele im Unternehmen selbst. Sich um unsere Beziehungen zu kümmern, muss nicht viel Aufwand bedeuten, hervorragende Ergebnisse lassen sich mit vielen kleinen täglichen Handlungen erzielen, die sich laut Robert Waldinger an vier Säulen orientieren sollten:

Freundschaften: Die Autorin von “Ein gutes Leben” ist der Meinung, dass Freunde emotionale Unterstützung bieten und in stressigen Situationen eine Stütze sind, an die man sich anlehnen kann. Deshalb betont er, wie wichtig es ist, “sich täglich um Beziehungen zu kümmern”. Aktiv bleiben: Aktivität hilft uns, unsere persönlichen Beziehungen zu pflegen und auszubauen, stärkt unser Selbstwertgefühl und hilft uns, unseren Lebenssinn zu finden. Selbstvertrauen und Sicherheit: Unser Glück beruht auch darauf, dass wir keine andere Persönlichkeit vortäuschen müssen und uns in unseren persönlichen Beziehungen sicher fühlen. Veränderung: Als Individuen sind wir veränderliche Menschen, und wenn wir dies für uns und unsere persönlichen Beziehungen akzeptieren, werden wir glücklicher sein.

Letztendlich führen uns diese vier Säulen zu der ursprünglichen Schlussfolgerung zurück, auf der alles beruht: persönliche Bindungen sind der Motor des Glücks. Diese, so der Psychiater und Professor, “helfen uns, den Stress” des täglichen Lebens zu reduzieren, während “wenn die Menschen keine Beziehungen haben, allein sind oder niemanden haben, mit dem sie reden können, bleiben sie in diesem Stresszustand”, und diese persönliche Situation verursacht echte soziale Erdbeben, die langfristig und mit der Vermehrung der unglücklichen und einsamen Menschen zur Erosion und zum Zusammenbruch des sozialen und gemeinschaftlichen Zusammenhalts, zum Ende der Subsidiarität und zur Zunahme des Welfarismus und des Statismus führen. Die Bedeutung von persönlichen Beziehungen wurde auch am Arbeitsplatz deutlich. Eine Studie besagt, dass 30 % der Arbeitnehmer ihren besten Freund bei der Arbeit haben, und im Gegensatz zu dem, was man über die möglichen Ablenkungen denken könnte, erbringen diese Arbeitnehmer bessere Leistungen, weil sie sich stärker als andere dem Unternehmen verpflichtet fühlen.

Schließlich erinnert uns Waldinger daran, dass das Streben nach Glück kein einheitliches Ziel sein kann, sondern vielmehr die Verbindung von kleinen Dingen, von kleinen Momenten. Der amerikanische Psychiater, der an einem der bisher meistgesehenen TED-Talks mit 40 Millionen Aufrufen teilgenommen hat, erklärt, dass “Glück eine Summe von kleinen Momenten der Freude ist, wie ein Gespräch mit einem Freund oder der Anblick einer Blume”. Waldinger reiht sich ein in die lange Liste prominenter Persönlichkeiten, die von der Better Connected-Initiative von Telefónica lernen oder sich von ihr inspirieren lassen. Es ist eine Plattform, die die Bedeutung menschlicher Beziehungen als Schlüssel zum Erreichen unglaublicher Dinge hervorhebt. Nun, haben Sie jemals Karol Wojtylas Essay ‘Person und Akt’ gelesen ? Ohne sich in jahrzehntelange Studien über die Suche nach dem Glück und die Wiedererlangung desselben zu stürzen, die jedoch für eine aktuelle Analyse des Problems nützlich sind, gibt Karol Wojtyla in seinem Essay eine umfassende Darstellung dessen, “wer” wir sind und wie der Mensch in Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zu anderen leben muss, um glücklich zu sein.