Die spanische Stiftung christlicher Anwälte hat beim Ministerium für Gleichstellung Beschwerde gegen die Kampagne “Jetzt, wo du uns siehst, lass uns reden” eingelegt, eine Werbeserie, die von der Regierung im Zuge der 8M gefördert wird. Sie beantragt ferner einstweilige Maßnahmen zur Aussetzung der Ausstrahlung der Werbung.

Die Anwaltsvereinigung prangert die Kampagne für illegale Werbung gemäß Artikel 3 des Allgemeinen Gesetzes über Werbung an, da diese Werbung gegen die Würde der Person verstößt, Frauen objektiviert und sexistische Stereotypen fördert. Sie behauptet ferner, dass die Bilder und Radiospots expliziten Sex enthalten und daher gegen das Gesetz über audiovisuelle Kommunikation verstoßen.

Christian Lawyers versichert, dass dies der erste Schritt ist und dass die Kampagne, wenn sie nicht zurückgezogen wird, nach Ausschöpfung des Verwaltungsweges vor Gericht gehen wird.

Die Präsidentin der Christlichen Anwälte, Polonia Castellanos, prangert ebenfalls an, dass die Kampagne des Ministeriums für Gleichberechtigung, die von Irene Montero geleitet wird, in ihren visuellen Darstellungen das Bild der kommunistischen Faust enthält. Castellanos kritisiert, es sei “inakzeptabel, dass die Regierung in diesen für viele Familien wirtschaftlich schwierigen Zeiten Geld dafür verschwendet, ihre Ideologie und Selbstherrlichkeit durchzusetzen und dabei das Gesetz zu brechen”.