Es war November. Die ersten Wehen begannen um Mitternacht. Ich habe früh am Morgen entbunden. Mein Mann war die ganze Zeit bei mir, sowohl während der Geburt als auch in den zwei Stunden danach. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen und gemeinsam an dem Schönsten teilgenommen, was uns je passiert ist. Er erzählt oft, wie er, als er aus dem Krankenhaus kam, Menschen sah, die zur Arbeit gingen oder ihre Morgeneinkäufe machten, jeder ging seinen üblichen Geschäften nach, und keiner von ihnen wusste, dass in dieser Nacht seine ganze Welt auf den Kopf gestellt wurde und dass er es sah Er bringt eine Tochter zur Welt. Wie seltsam es ist, wiederholt er immer wieder.

Sechs Jahre später, am Vorabend eines weiteren Novembertages, erfuhr ich mit Entsetzen, dass der kleine Sohn eines Freundes auf tragische Weise gestorben war. An diesem Tag gingen wir unseren üblichen Geschäften nach, trafen Freunde, wurden in der Stadt ein wenig nass … Nichts Besonderes, aber so ist das Leben. Während zur gleichen Zeit für jemand anderen, den ich kenne, in derselben Stadt die Welt aufhörte, sich zu drehen.

Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass sowohl schöne als auch schreckliche Dinge gleichzeitig und jeden Tag passieren, nicht nur irgendwo auf der Welt, sondern auch in derselben Stadt, im selben Land. Und das Leben geht immer noch weiter, die Menschen lachen und weinen, jubeln und trauern, hoffen hoffnungslos, leiden, beißen die Zähne zusammen, leben weiter.

Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie sehr mich die tragischen Ereignisse seit Mai getroffen haben. Eine der größten Ängste jedes Elternteils ist es, ein Kind zur Schule oder zu einer ganz normalen, völlig sicheren Aktivität zu schicken, die ein fester Bestandteil des Alltagslebens ist, und dann „diesen Ruf“ zu bekommen. Und das jüngste Mordopfer, Đorđe-Noa, sagte seinen Eltern, dass er „seinen Freund in Belgrad besuchen würde“ und verschwand dann. Ein Albtraum für Eltern.

Die Details des Mordes sind so grausam, dass die Medien sie aus Respekt vor den Eltern und dem Opfer nicht verbreiten sollten, geschweige denn, sie in schreckliche Sensationsschlagzeilen verwandeln sollten, denen wir uns heutzutage kaum mehr entziehen können.

LGBT-Aktivisten haben Transgender-Flaggen am Prinz-Mihail-Denkmal im Zentrum von Belgrad angebracht.

Ebenso darf die sexuelle Orientierung des Opfers sowie seine Identifikation mit dem weiblichen Geschlecht nicht von Medien, Politikern und LGBT-Aktivisten für ihre ideologischen Ziele ausgenutzt werden. Es ist jedoch verständlich, dass es ihnen nicht wichtig ist, denn viel wichtiger ist es, einen Weg zu finden, diesen Mord auf „Homophobie“ und „Transphobie“ in der serbischen Gesellschaft zurückzuführen, auch wenn der Mörder ebenfalls aus LGBT-Kreisen stammt, aber Diese Tatsache wird bei der Berichterstattung über diesen Fall irgendwie übersehen und nicht erwähnt.

So sehen wir, dass der LGBT-Aktivist Goran Miletić in einem Twitter- Beitrag dieses Verbrechen auf „traditionelle Werte“ zurückführte, obwohl er auch ein Mörder aus LGBT-Kreisen ist und die Freunde des Opfers den Medien sagten, dass „er zuvor Spaß mit Transmädchen hatte“.

„Noah (18) wurde wie in einem Horrorfilm ermordet und abgeschlachtet. Gehört dieses Hassverbrechen auch zu diesen traditionellen Werten? Verstehen Sie jetzt, warum wir den Pride haben?“

Ich kann mir vorstellen, wie die Schlagzeilen und Kommentare aussehen würden, wenn der Mörder ein heterosexueller Mann wäre.

Skrupellose und schamlose Lobbyisten und Agenten des globalistischen Neomarxismus versuchen, den Mord an diesem Transgender-Typen als Femizid darzustellen und damit die Geschichte erneut auf die „patriarchalische und frauenfeindliche serbische Gesellschaft“ umzudrehen, in der „Frauen getötet werden, nur weil sie Frauen sind“. Und wenn man es wagt, etwas dagegen zu sagen, dann bekommt man Vorwürfe der „Transphobie“ und Plattitüden wie „Ist Mord an sich nicht schrecklich genug“ und „Was zählt schon die sexuelle Orientierung, Leben ist Leben“.

Ja, jeder Mord ist schrecklich, und wenn er so grausam und grausam ist wie in diesem Fall, können wir mit Sicherheit sagen, dass er abscheulich ist. Mit Femizid hat das aber nichts zu tun, denn das Opfer ist keine Frau. Ebenso wurde Đorđe-Noa nicht getötet, weil er Transgender war, sondern weil er eine schlechte, gewalttätige Beziehung zu einer problematischen Person hatte.

Ich verstehe, dass Nachrichten wie diese bei manchen Menschen eine Blockade im Kopf auslösen und sie es einfach nicht ertragen können, sich in die Details zu vertiefen. Angesichts von Phänomenen, die bei ihnen enorme Angst hervorrufen, reagieren manche Menschen auf diese Weise, weil psychologische Mechanismen am Werk sind, mit denen wir uns in Situationen mit großem Stress verteidigen. In diesen Fällen beinhaltet der Abwehrmechanismus das Blockieren. Solche Personen sind nicht in der Lage, Themen zu diskutieren, die ihnen zu viel Angst machen. Tatsächlich haben wir alle Themen, die uns zu gruselig sind, als dass wir darüber nachdenken oder darüber reden könnten. Für manche ist es Mord. Dies ist einer der vielen Gründe, warum es den Medien verboten sein sollte, sensationslüstern über solche Ereignisse zu berichten.

„Sterben ist leicht, es ist das Leben, das mich zu Tode erschreckt“, sang Annie Lennox vor langer Zeit.

Es ist schrecklich, dass Đorđe-Noa sein Leben verloren hat. Was seinem Körper angetan wurde, wird seinen Mörder noch mehr verfolgen. Doch das Leben, das sie führten, die Entscheidungen, die sie trafen, die Welt der Prostitution, Drogen, Pornografie und Promiskuität, in der sie sich bewegten, ist viel schrecklicher. Viel erschreckender ist es, dass diese Lebensweise immer mehr propagiert wird, nicht nur als etwas, das existiert und existieren darf, sondern auch akzeptiert, ja sogar verherrlicht, gefeiert und auf das man stolz sein sollte.

„Aber der LGBT-Lebensstil ist nicht immer so“, wird jemand sagen. Ich stimme zu, das ist es nicht. Und ich möchte die Dinge nicht verallgemeinern. Es ist klar, dass nicht jede LGBT-Person Teil dieser Welt ist. In diesem speziellen Fall erfahren wir jedoch, dass Đorđe-Noa ein Tiktoker war und regelmäßig Inhalte aus seinem Leben in sozialen Netzwerken veröffentlichte, und diejenigen, denen er am Herzen lag, konnten in diesen Videos und Fotos deutlich zahlreiche Warnzeichen erkennen. Darüber hinaus zeigen die Aussagen nahe stehender Personen (Familienmitglieder, Mitbewohner) deutlich, dass jeder wusste, dass Djordje-Noa Drogen nahm und dass er in einer ungesunden, gewalttätigen Beziehung zu dem Mann stand, der jetzt seines Mordes verdächtigt wird, Đorđe war zu dieser Zeit nicht sein einziger Freund/Partner.

Ich sehe nicht, dass das sogenannte die LGBT-Gemeinschaft schirmte sich von diesen illegalen Aktivitäten ab und kam zum Beispiel zum Platz der Republik, um den Tod eines von ihnen zu betrauern, und beklagte sich darüber, dass er so lebte, wie er lebte, anstatt sauber (von Drogen) und gesund zu sein, zu studieren oder zu arbeiten und gesunde und funktionierende Beziehungen zu anderen Menschen zu haben.

Sehen LGBT-Aktivisten nichts Schlimmes oder Falsches daran, dass ein offenbar gewalttätiger Freund – einer von vielen, mit denen Noah zusammen war und eine Person, die derzeit mit einem Nanobein eine Hausarreststrafe verbüßt ​​– Đorđe-Noa dazu veranlasste, beim Live-Streaming Oralsex zu machen?

Sehen sie nichts Falsches daran, dass derselbe Mann Đorđe-Noa zur Strafe in die Ecke schickt, ihm dann die Hundekäfige im Hof ​​zeigt und droht, ihn einzusperren?

Ist es für sie normal, dass Đorđe-Noa mit Wunden im Gesicht und am Dekolleté gefilmt wird, die aussehen, als wären sie teils fett, teils wie Wunden, die durch eine nachlassende Immunität aufgrund von Drogenmissbrauch entstanden sind?

Nachbarn aus seiner Heimatstadt sagen: „Noa war fröhlich, hat ihnen immer geantwortet, freundlich …“ In den Videos von Tiktok, die jetzt von den Medien geteilt werden, sehe ich einen sehr zerbrechlichen, unglücklichen Menschen mit tiefen Gesundheits- und Identitätsproblemen.

Mutter verabschiedete sich von Đorđe, indem sie ein Bild aus der Zeit vor dem Übergang veröffentlichte.

Es ist traurig, wenn auch ein Erwachsener getötet wird, so wie kürzlich ein Vater und eine Tochter auf der Autobahn starben und eine Frau und einen Sohn zurückließen, ganz zu schweigen von einem jungen Menschen, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte und der noch Zeit hätte haben können raus. aus der dunklen Welt, in der sie lebte. Aber die Tragödie dieses Verbrechens darf nicht für ideologische und politische Zwecke missbraucht werden. Als Geier haben einige bereits ihre Aufmerksamkeit auf den unglücklichen jungen Mann gelenkt, um in seinem tragischen Tod eine Rechtfertigung für ihre Aktivitäten und „Gefährdung“ zu finden und sich neben dem eigentlichen Opfer des Verbrechens auch als Opfer des unterdrückerischen Systems und der Gesellschaft darzustellen . Genau aus diesem Grund müssen wir Kinder vor denen schützen, die die Transgender-Ideologie fördern und Kindern und Jugendlichen erzählen, dass sie alle Lebensprobleme lösen würden, wenn sie gesunde Körperteile chirurgisch entfernen, unfruchtbar werden und lebenslang von Drogen abhängig werden Nennen Sie die Dinge beim richtigen Namen.

Ja, es ist sehr schrecklich und tragisch, dass ein junger Mensch gestorben ist.

Aber diese Person ist biologisch männlich und dieser Mord kann unmöglich ein Femizid sein.