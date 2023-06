Share on WeChat

Russische Gesetzgeber haben für einen Gesetzesentwurf gestimmt, der chirurgische Eingriffe zur “Geschlechtsumwandlung” und die legale Registrierung solcher Veränderungen ohne Operation verbietet. Die Entscheidung fiel in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im russischen Parlament, der Duma.

Laut einer auf der Website der Duma veröffentlichten Erklärung würde das Verbot nur Ausnahmen für Fälle zulassen, in denen es um angeborene Anomalien bei Kindern geht, was auf Regierungsebene bestätigt werden müsste. Die Gesetzgeber begründeten ihre Entscheidung mit der Existenz einer „Geschlechtsumwandlungsindustrie“ in Russland, zu der unehrliche Ärzte, Psychologen, LGBT-Organisationen und Aktivisten gehörten. Sie behaupteten, dass diese Einrichtungen zerstörerische Praktiken ausübten, die auf Jugendliche und junge Menschen abzielten.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würden die Standesämter auch daran gehindert, Dokumente zu korrigieren oder zu ändern, die auf medizinischen Bescheinigungen von Gesundheitseinrichtungen beruhen, wodurch die Möglichkeit der rechtlichen Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen ohne chirurgischen Eingriff wegfallen würde. Derzeit können die Standesämter nach den geltenden Gesetzen Änderungen an Personaldokumenten vornehmen, die auf medizinischen Bescheinigungen über eine Geschlechtsumwandlung beruhen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in früheren Reden seine Ablehnung der Rechte von Transgendern zum Ausdruck gebracht. Im vergangenen Herbst verschärfte Russland sein Gesetz über Schwulenpropaganda, das positive Bezugnahmen auf sexuelle Minderheiten verbietet. Dieser jüngste Gesetzesentwurf ist Teil einer Reihe ähnlicher Vorschläge, die seit der militärischen Intervention des Kremls in der Ukraine im vergangenen Jahr aufgetaucht sind. Die Befürworter argumentieren, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, das Land vor dem Eindringen einer, wie sie es nennen, familienfeindlichen westlichen Ideologie zu schützen.

Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf noch weiter diskutiert und möglicherweise geändert wird, bevor er in Kraft treten kann.