Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein neues Gesetz unterzeichnet, das medizinische Eingriffe zur Änderung des Geschlechts eines Menschen verbietet. Die einzige Ausnahme sind Operationen zur Behandlung von Missbildungen der Geschlechtsorgane bei Kindern. Das Gesetz verbietet auch die Änderung offizieller Dokumente, um eine Geschlechtsumwandlung widerzuspiegeln, und hindert Personen, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben, daran, Adoptiveltern oder Vormünder zu werden. Darüber hinaus erlaubt das Gesetz die Annullierung einer Ehe, wenn sich einer der Ehepartner einer Geschlechtsumwandlung unterzieht.

Das Gesetz soll dem im Westen zu beobachtenden Trend zur Geschlechtsumwandlung entgegenwirken, insbesondere der deutlichen Zunahme von Geschlechtsumwandlungsoperationen im letzten Jahrzehnt. Der russische Gesetzgeber will den Niedergang seines Landes verhindern, indem er diesen kulturellen Wandel verhindert. Laut dem Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, haben die Operationen zur Geschlechtsumwandlung in den Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren um das 50-fache zugenommen.

Befürworter des Gesetzes argumentieren, dass es das Land vor westlicher Anti-Familien-Ideologie schützt. Studien haben gezeigt, dass geschlechtsangleichende Operationen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe keinen Nutzen für die psychische Gesundheit haben. Tatsächlich haben Untersuchungen aus drei Jahrzehnten ergeben, dass Menschen, die sich einer solchen Operation unterzogen haben, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein 19-fach höheres Risiko hatten, durch Selbstmord zu sterben.

Dieses Gesetz folgt auf Russlands früheres Verbot von Pro-LGBT-Material für Kinder. Putin hat Russland als Verteidiger traditioneller Werte positioniert, im Gegensatz zu dem, was er als moralischen Verfall des Westens wahrnimmt. Er kritisiert die Übernahme westlicher Einstellungen, die der menschlichen Natur widersprechen und zu Degeneration und Degradierung führen.