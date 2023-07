Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. hat seine Unterstützung für Abtreibungsrechte bekräftigt, obwohl er der Meinung ist, dass “jede Abtreibung eine Tragödie ist”. Bei einer Veranstaltung im Rathaus von New Hampshire sprach sich Kennedy dafür aus, dass sich die Regierung nicht in Entscheidungen einmischen sollte, die Frauen vorbehalten sind, und plädierte für medizinische Freiheit und körperliche Autonomie. Er räumte ein, dass er Abtreibungen im dritten Trimester entsetzlich findet und äußerte den Wunsch, sie auf andere Weise zu beenden, obwohl er seine Haltung zu staatlichen Eingriffen in verschiedenen Stadien der Schwangerschaft nicht präzisierte.

Kennedys Haltung zur Abtreibung hat bei einigen Demokraten Unterstützung gefunden. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass 52% der Demokraten seine Kandidatur unterstützen. Diese Unterstützung könnte eine Herausforderung für die Kandidatur von Präsident Joe Biden im Jahr 2024 darstellen, da er derzeit in den Umfragen schwächelt und es in der Vergangenheit schon vorgekommen ist, dass amtierende Präsidenten die Parlamentswahlen verloren haben, nachdem sie sich einem Herausforderer in den Vorwahlen gestellt hatten.

Kennedys Wahlkampf hat seine Position zum Thema Abtreibung nicht näher erläutert, aber er betonte seinen Glauben an die “körperliche Autonomie” und die Ansicht, dass moralische Entscheidungen zur Abtreibung der Frau, ihrer Familie und ihrer Religionsgemeinschaft überlassen werden sollten.

Kennedys Fokus auf die körperliche Autonomie ignoriert die Tatsache, dass eine Abtreibung das Leben eines genetisch unterschiedlichen menschlichen Wesens beendet. Seine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, “schlechte Schauspieler” für eine gesunde Zukunft von Kindern zur Rechenschaft zu ziehen, sollte ihren Auftrag auf den Schutz von ungeborenen Kindern ab dem Moment der Empfängnis ausweiten.