Präsident Emmanuel Macron setzt sich dafür ein, dass die “Freiheit”, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, in die aktuelle französische Verfassung aufgenommen wird. Damit wäre Frankreich das zweite Land in der Geschichte, das den Schwangerschaftsabbruch in seiner Verfassung verankert. Die Situation in Frankreich ist kompliziert, aber auch hoffnungsvoll, denn die Verabschiedung des Gesetzes ist nicht garantiert. So sieht es in Frankreich aus, wenn es um das Thema Abtreibung geht.

Simone Veil war die Politikerin, die 1975 die Legalisierung der Abtreibung mit dem “Loi Veil” (Schleiergesetz) durchsetzte, das die Abtreibung bis zur 10. Vor der Nationalversammlung erklärte sie: “Ich sage aus voller Überzeugung, dass die Abtreibung die Ausnahme bleiben sollte, der letzte Ausweg in Situationen, in denen es keine anderen Lösungen gibt.” Veil erklärte, dass Abtreibung verfügbar sein sollte, damit sie kontrolliert werden kann, und dass Frauen eine Pro-Life-Beratung erhalten sollten. Zu dieser Zeit gab es viele illegale Abtreibungen und sie setzte dieses Gesetz durch, damit Frauen nicht mehr durch illegale Abtreibungen geschädigt werden.

Doch seit 1975 ist die Abtreibung für Minderjährige ohne elterliche Zustimmung legal, und in den Schulen wird den Schülern beigebracht, wie sie abtreiben können. Es gibt keine Wartezeit mehr, keine Pro-Life-Beratung und keine 10-Wochen-Grenze mehr. Abtreibung ist jetzt bis zur 14 Woche legal. Sie ist völlig frei und jetzt vor der freien Meinungsäußerung geschützt, wobei die Beratung auf dem Bürgersteig zusammen mit der “Desinformation” im Internet illegal ist. Das Schleiergesetz wurde von der konservativen Regierung von Präsident Valerie Giscard d’Estaing verabschiedet, und seitdem hat fast jeder Präsident es erweitert.

Keine der politischen Parteien hat ein explizit lebensfreundliches Programm. Die linksgerichtete Koalition Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) befürwortet die Verankerung des uneingeschränkten Rechts auf Abtreibung in der Verfassung ebenso wie die präsidiale Mehrheit unter Macron, die sich für ein eingeschränktes Recht auf Abtreibung in der Verfassung ausspricht. Die konservativen Republikaner (LR) und das rechtsextreme Rassemblement National (RN) bleiben gespalten. Die einzige etablierte Partei, die gegen Abtreibung ist, ist die zwei Jahre alte Reconquete! Partei, die von Eric Zemmour angeführt wird, einem konservativen Kommentator, der für das Amt kandidierte und versuchte, sowohl die LR als auch die RN zu vereinen. Dennoch will keine der Parteien Gesetze zur Einschränkung der Abtreibung erlassen.

Trotz der Spaltungen gibt es Hoffnung. Ähnlich wie die französische Résistance im Zweiten Weltkrieg hart gegen Vichy und Hitler gekämpft hat, sind die französischen Abtreibungsgegner treu und mutig. Die Pro-Life-Bewegung wächst und wird nun von jungen Erwachsenen repräsentiert, die sich dafür einsetzen, Leben zu retten und die öffentliche Meinung über Abtreibung zu ändern. Im Mai starteten Abtreibungsgegner unter dem Namen “Les Survivants” eine Aufkleberkampagne, bei der sie Tausende von Abtreibungsaufklebern auf Leihfahrrädern in Paris anbrachten. Darüber wurde in der ganzen Welt berichtet und hat die Franzosen sehr beeindruckt.

Der Marsch für das Leben findet jedes Jahr im Januar in Paris statt und im letzten Sommer hat die Jerome Lejeune Foundation ein jährliches Camp für junge Abtreibungsgegner ins Leben gerufen. Die Pro-Life-Bewegung in Frankreich setzt sich auch dafür ein, Frauen in verzweifelten Situationen mit Hilfe von Schwangerschaftshilfeorganisationen zu unterstützen, selbst wenn sie von der Regierung schikaniert werden.

Obwohl die politischen Parteien der Linken und der Mitte den Abtreibungsgegnern feindlich gesinnt sind, kann es Möglichkeiten geben, die Präsenz der Abtreibungsgegner in den konservativeren Parteien zu erhöhen. Reconquete! -Führer Zemmour hat sich dazu geäußert, dass Abtreibung falsch ist und weit über das hinaus ausgedehnt wurde, was bei ihrer Legalisierung im Jahr 1975 beabsichtigt war. Er arbeitet mit Marion Marechale zusammen, die sich gegen Abtreibung ausspricht und sich für die Finanzierung von “Komfortabtreibungen” (wiederholte Abtreibungen) einsetzt. Es gibt Politiker in der RN und LR, die ebenfalls gegen Macrons Änderungsantrag gestimmt haben und auf die man zählen kann, dass sie sich dem Änderungsantrag widersetzen, wenn Macron ihn in naher Zukunft vorschlägt.

Bitte beten Sie für die gewählten Vertreter in Frankreich sowie für die Abtreibungsgegner, die waffenmäßig und zahlenmäßig unterlegen sind. Vive la Résistance! Vive La France!