Zwei Abtreibungsgegner, die im Mai vor einer Abtreibungseinrichtung in Baltimore brutal angegriffen wurden, haben enorme Widerstandskraft bewiesen, indem sie auf den Bürgersteig zurückkehrten, um sich friedlich für das Leben ungeborener Kinder einzusetzen. Dick Schafer, 84, einer der Männer, die angegriffen wurden, setzt seinen Pro-Life-Einsatz vor der Planned Parenthood der Stadt an fünf Tagen in der Woche fort. Schafer drückt seine Hingabe an die Sache aus und erklärt, dass er bis zu seinem letzten Atemzug weitermachen wird.

Der Angriff, der sich am 26. Mai ereignete, wurde von einem weißen Mann verübt, der Schafer gewaltsam zu Boden warf und seinem Mitstreiter Mark Crosby ins Gesicht trat. Auch wenn die körperlichen Schmerzen und Verletzungen durch die Übergriffe einen hohen Tribut von den Opfern gefordert haben, glauben sie, dass dies ein geringer Preis ist im Vergleich zu den Menschenleben, die durch Abtreibungen verloren gehen. Crosby, der ein schweres Kopftrauma erlitten hat und mehrfach operiert werden musste, ist entschlossen, sich für die Sache einzusetzen.

Das Baltimore City Police Department sucht immer noch nach dem Angreifer, der weiterhin auf freiem Fuß ist. Die Videoaufnahmen des Angriffs wurden veröffentlicht und die Polizei bittet um Unterstützung bei der Identifizierung des Verdächtigen. Schafer und Crosby werden vom American Center for Law and Justice rechtlich vertreten.

Der Angriff auf diese Abtreibungsgegner ist kein Einzelfall. Einzelpersonen und Organisationen, die sich für das Leben einsetzen, werden zunehmend Ziel von gewalttätigen Angriffen und Schikanen. Seit 2022 gab es über 300 gemeldete Vorfälle, darunter Vandalismus, Morddrohungen, versuchte Brandstiftung und körperliche Übergriffe. Das FBI hat eingeräumt, dass ein erheblicher Teil der Drohungen und Gewalttaten im Zusammenhang mit Abtreibungen gegen Abtreibungsgegner gerichtet ist.

Trotz der Anfeindungen und Risiken, denen sie ausgesetzt sind, setzen sich Abtreibungsgegner wie Schafer und Crosby weiterhin friedlich für den Schutz der ungeborenen Kinder ein. Ihre Entschlossenheit und ihr unerschütterliches Engagement für die Sache des Lebensschutzes sind eine Inspiration für andere, die an die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens glauben.