Papst Franziskus und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprachen kürzlich auf einer Konferenz über die sinkenden Geburtenraten in Italien. Während beide Staatsoberhäupter betonten, wie wichtig es ist, das Problem anzugehen, blieben einige wichtige Faktoren, die zum Einbruch der Geburtenraten beitragen, unerwähnt, wie LifeSiteNews berichtete.

In ihrer Grundsatzrede hob Meloni die Notwendigkeit hervor, Frauen die Möglichkeit zu geben, ihren Wunsch nach Mutterschaft zu erfüllen, ohne auf berufliche Erfüllung verzichten zu müssen. Sie betonte, wie wichtig es ist, die gesellschaftliche Anerkennung der Elternschaft wiederherzustellen und eine Kultur zu schaffen, in der das Kinderkriegen als eine positive und bereichernde Erfahrung angesehen wird. Meloni erkannte die demografische Krise an und erklärte, ihre Regierung habe eine Abteilung eingerichtet, die sich mit diesem Problem befasst.

Nach Meloni sprach Papst Franziskus auf der Konferenz und meinte, dass eine niedrige Geburtenrate einen Mangel an Hoffnung widerspiegele. Er betonte die Notwendigkeit der Hoffnung und beschrieb sie als eine konkrete Tugend, die Engagement und Beteiligung erfordert. Franziskus rief zu einer weitsichtigen Politik und einem Mentalitätswandel auf und forderte die Gesellschaft auf, die Familien als Teil der Lösung zu betrachten. Er verurteilte jedoch nicht ausdrücklich Empfängnisverhütung, Abtreibung oder Scheidungen ohne Schuldzuweisung – die Hauptfaktoren, die zu den sinkenden Geburtenraten beitragen.

Die Präsidentin des National Family Forum, Gigi De Palo, forderte einen “Marshall-Plan” zur Wiederbelebung der Geburtenrate, um den Zusammenbruch des Systems zu verhindern. De Palo schlug Maßnahmen wie Steuersenkungen für Familien mit Kindern und Unterstützung für Unternehmen vor, um Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.

Italien hat derzeit eine der niedrigsten Geburtenraten weltweit, mit etwa 1,2 Kindern pro Frau. Die Geburtenrate ist seit 2008 stetig gesunken und erreichte im Jahr 2022 ein Rekordtief von rund 392.000 Geburten, während die Zahl der Sterbefälle mit rund 713.000 fast doppelt so hoch war.

Während die Konferenz die Aufmerksamkeit auf das dringende Problem der sinkenden Geburtenraten lenkte, gab die Auslassung von Schlüsselfaktoren wie der Legalisierung von Abtreibung, Verhütung und der Scheidung ohne Schuldfrage einigen Beobachtern Anlass zur Sorge. Die Auseinandersetzung mit diesen kritischen Fragen ist für ein umfassendes Verständnis des Problems und die Entwicklung wirksamer Strategien zur Umkehrung des derzeitigen Trends von entscheidender Bedeutung.

Da Italien mit dem demografischen Winter zu kämpfen hat, bleibt abzuwarten, ob das Land die notwendigen Maßnahmen und gesellschaftlichen Veränderungen umsetzen kann, um seine Geburtenraten zu verjüngen und eine prosperierende Zukunft zu sichern.