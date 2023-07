Share on WeChat

Während der New Yorker Dragqueen-Parade zur Feier des “Stolzmonats” wurden Berichten zufolge LGBTQ-Aktivisten gehört, die skandierten: “Wir sind hier, wir sind queer, wir kommen, um Ihre Kinder zu holen”. Die Parade, die den Jahrestag der Stonewall Riots markierte, beinhaltete sexualisierte Darbietungen und Nacktheit. Konservative Stimmen sprachen sich gegen die aggressive Agenda des Dragqueen-Phänomens aus und verurteilten das, was sie als sexuelle Ausbeutung von Kindern ansehen.

Die republikanische US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene reagierte auf Twitter und äußerte sich besorgt darüber, dass Minderjährige für medizinische Eingriffe wie Mastektomien und Kastrationen vorbereitet werden. Graham Allen, ein konservativer Podcaster, bezeichnete die Veranstaltung als “böse”.

Insbesondere die antikatholische Hassgruppe Sisters of Perpetual Indulgence (Schwestern der ewigen Ablass) nahm an der Parade teil und verhöhnte religiöse Figuren und entweihte das Kruzifix in blasphemischer Weise. Trotz der Einwände der christlichen Fans wurden sie Anfang Juni von den Los Angeles Dodgers geehrt.

Als Reaktion auf die Parade versammelten sich Tausende von Menschen vor dem Dodger Stadium zu einer Gebetskundgebung und einer eucharistischen Prozession unter der Leitung von Bischof Joseph Strickland aus Tyler, Texas. Dieser Protest zog deutlich mehr Teilnehmer an als die Parade selbst.

Die New Yorker Dragqueen-Parade offenbart die antichristlichen und sexuellen Aspekte der LGBT-Bewegung. Öffentliche Schulen in den USA und Kanada fördern den sexuellen Liberalismus, während die Regierung Biden eine extremere Haltung zu Transgender-Fragen einnimmt als viele westliche Nationen.