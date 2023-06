Die in Texas ansässige Abtreibungsärztin Dr. Ghazaleh Moayedi hat in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag zum Muttertag erklärt, dass die Tatsache, dass sie selbst Mutter geworden ist, sie in ihrer Entschlossenheit bestärkt hat, Schwangerschaftsabbrüche anzubieten, da dies ein Akt der Liebe sei. In einem Artikel für Glamour befasste sich Dr. Moayedi mit dem Begriff der Mutterschaft und seinem angeblichen Gegensatz zur Bereitstellung von Abtreibungsdiensten. Sie argumentierte, dass ihre Erfahrungen als Mutter ihr Mitgefühl und ihr Engagement für die Betreuung von Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erwägen, verstärkt haben. Was hier wirklich beschrieben wird, ist nicht Liebe, sondern ein egoistisches Gefühl der Selbsterhaltung und eine mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

Dr. Moayedi äußerte sich enttäuscht darüber, dass die schwierige Entscheidung, die viele Mütter bei einem Schwangerschaftsabbruch treffen müssen, von der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Sie erklärte, dass die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch ebenso wie andere Handlungen im Zusammenhang mit der Mutterschaft als ein Akt der Liebe angesehen werden kann. Sie ist der Meinung, dass die Entscheidung, wann man Eltern wird, ein Ausdruck der Liebe ist, ebenso wie die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu beenden. In ihrem Artikel erzählte Dr. Moayedi von einem Vorfall, bei dem sie eine Abtreibung bei einer Mutter von zwei Kindern durchführte. Trotz der düsteren Umstände erinnerte sie sich an das herzliche Gespräch, das sie während des Eingriffs über die Mutterschaft führten.

Dr. Moayedi erzählte jedoch auch von den Herausforderungen, denen sie als schwangere Assistenzärztin während ihrer Ausbildung zur Gynäkologin begegnete. Das medizinische System, so sagt sie, habe sie zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere davon abgehalten, Mutter zu werden. Sie sah sich mit abfälligen Bemerkungen konfrontiert und sah sich gezwungen, noch härter zu arbeiten, um zu beweisen, dass ihre Schwangerschaft ihre medizinischen Aufgaben nicht beeinträchtigt.

Während Dr. Moayedi behauptet, dass “die Entscheidung für eine Abtreibung ein Akt der Liebe ist”, argumentieren Kritiker ihres Standpunkts, wie Andrea Trudden, Vizepräsidentin für Kommunikation und Marketing von Heartbeat International, anders. Sie verweisen auf den Schaden, der dem ungeborenen Kind bei einer Abtreibung zugefügt wird, und fragen, wer genau von diesem Akt der vermeintlichen Liebe profitiert.

Diese Behauptungen sind völlig gerechtfertigt. Abtreibung als “Akt der Liebe” zu bezeichnen, ist dasselbe wie Euthanasie als “Gnadentod” zu bezeichnen. Beides ist Mord, und keine Ausrede, nicht bereit zu sein oder Angst vor dem Scheitern zu haben, rechtfertigt einen Mord. Jetzt gibt es Raum für Mitgefühl für jene Frauen, die sich fragen, was sie während einer unerwarteten Schwangerschaft tun sollen. Dies ist eine sehr verwirrende und beängstigende Zeit, und es mag den Anschein haben, dass eine Abtreibung die einzige Option ist. Aber das ist es nie, und die Ermordung eines unschuldigen, wehrlosen Kindes kann niemals als ein “Akt der Liebe” betrachtet werden.