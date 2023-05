Die Anzahl der Abtreibungen in Sachsen ist gestiegen, wie Sachsen Sonntag berichtete. Nach den neuesten Daten des Statistischen Landesamtes gab es im Jahr 2020 in Sachsen 5.344 Abtreibungen, was einem Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg ist Teil eines größeren Trends in ganz Deutschland ist, wobei die Zahl der Abtreibungen im dritten Jahr in Folge steigt.

Einige Gründe für diesen Trend könnten eine Veränderung im Sexualverhalten und in der Einstellung zur Empfängnisverhütung sowie die Auswirkungen Corona-Restriktionen.

„Mit 97% wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes fast alle Abtreibungen auf Verlangen der Schwangeren vorgenommen. Drei Prozent der Abbrüche erfolgten aufgrund einer medizinischen Indikation. 74 Frauen ließen den Abbruch in einem anderen Bundesland durchführen. Zugleich ließen 287 Frauen aus anderen Bundesländern und 32 Frauen aus dem Ausland einen Schwangerschaftsabbruch in Sachsen durchführen,“ wie Sachsen Sonntag berichtet.