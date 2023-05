Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Mattel, der Hersteller von Barbie, hat eine neue Puppenserie vorgestellt, die „körperliche Behinderungen widerspiegeln“ soll. Die Linie, zu der auch Puppen mit Prothesen und Rollstühlen gehören, soll eine „mehrdimensionale Sichtweise von Schönheit und Mode“ vermitteln.

Laut BBC sind die neuen Puppen Teil von Mattels „fortlaufenden Bemühungen, das Puppensortiment zu erweitern, um ein breiteres Spektrum an Erscheinungsbildern, Hintergründen und Lebensstilen widerzuspiegeln“. Lisa McKnight, Senior Vice President und Global Head of Barbie and Dolls Portfolio bei Mattel, erklärte, dass das Unternehmen „neu definiert, wie eine Barbie- oder Ken-Puppe für diese Generation aussieht.“

Die neue Puppenserie wurde von vielen positiv aufgenommen. Ein Twitter-Nutzer schrieb: „Ich liebe das. Als ich mit einer Behinderung aufgewachsen bin, hatte ich nie das Gefühl, dass es jemanden gibt, der mich im Spielzeug repräsentiert. Kinder müssen sehen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein, und dass sie alles schaffen können.“

Ein anderer Twitter-Nutzer lobte die Linie für ihre Inklusivität und schrieb: „Das ist unglaublich! Diese Inklusivität ist genau das, was wir in den Medien und im Marketing brauchen.“

Die Entscheidung von Mattel, diese neue Puppenserie herauszubringen, ist ein wichtiger Schritt zur Förderung von Aufmerksamkeit auf körperliche Behinderungen bei Kinderspielzeug. Lisa McKnight erklärte: „Wir sind stolz darauf, Eltern und Kindern eine noch breitere Palette von Puppen anbieten zu können, die die Vielfalt in der Welt um uns herum repräsentieren.“ Oftmals schlägt dieses Streben zur „Vielfalt“ in eine normalisierende Darstellung von Transsexuellen oder Transvestiten.