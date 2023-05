Tausende von Befürwortern des Lebensschutzes gingen am Samstag, den 20. Mai, bei der landesweiten italienischen Demonstration für das Leben auf die Straßen Roms. Ziel des Marsches war es, für die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens einzutreten und das Bewusstsein für die Millionen von Menschenleben zu schärfen, die durch Abtreibung verloren gehen, wie LifeSiteNews berichtete.

Unter dem diesjährigen Motto Scegliamo la vita oder »Wir entscheiden uns für das Leben« versammelte sich die begeisterte Menge auf der Piazza della Repubblica in Rom und machte sich auf einen Marsch, der sie an bedeutenden religiösen Sehenswürdigkeiten vorbeiführte. Der Weg führte sie an der päpstlichen Basilika S. Maria Maggiore vorbei, in der das Holz der Krippe Christi verehrt wird, und weiter zur Piazza der päpstlichen Lateranbasilika, der ersten Kirche, die nach der Legalisierung des Christentums in Rom errichtet wurde.

Die Atmosphäre war elektrisierend, als die enthusiastische Versammlung, bestehend aus Jugendlichen, Priestern, Ordensbrüdern, Seminaristen und Schwestern sowie Familien in Begleitung kleiner Kinder, inbrünstig auf Italienisch sang, den Rosenkranz betete und ihre Unterstützung für das Leben zum Ausdruck brachte. Eine Trommlergruppe und eine Polizeieskorte führten den Marsch an, und ein rumänisch-orthodoxer Bischof war ebenfalls zugegen.

Die Demonstration für das Leben in Rom soll die Gesellschaft an die jedem Menschen innewohnende Würde erinnern, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der Konvention über die Rechte des Kindes verankert ist. Sie soll die Notwendigkeit eines besonderen Schutzes und einer besonderen Fürsorge für Kinder vor und nach der Geburt unterstreichen und den Schutz der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft einfordern.

Der Höhepunkt des Marsches fand in der Lateranbasilika statt, wo italienische Familien ihr Zeugnis für das Leben ablegten. Massimo Gandolfini, einer der führenden Köpfe der italienischen Pro-Life- und Pro-Familien-Bewegung und Präsident der Family Day Association, hielt eine bewegende Rede, in der er sich auf die Apostel und den verstorbenen Papst Johannes Paul II. berief. Gandolfini betonte, wie wichtig es ist, die Schönheit und Heiligkeit des menschlichen Lebens zu verteidigen, zu bewahren und zu schätzen.

Gandolfini wandte sich gegen die vorherrschende Kultur der Lebensvernichtung und erklärte: »Angesichts des anthropologischen Umsturzes und des Verstummens von Werten, die einst als selbstverständlich galten, gibt es Menschen, die den Schutzlosen eine Stimme geben wollen, angefangen bei den Kindern im Mutterleib, den Behinderten und den Leidenden, einschließlich der Migranten und derer, die sich in einer prekären Lage am Ende ihres Lebens befinden.«

In Italien sind seit der Legalisierung der Abtreibung im Jahr 1978 mehr als sechs Millionen Menschenleben durch Abtreibung verloren gegangen. Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, hatte zuvor das Abtreibungsgesetz als »Pfeiler unserer sozialen Ordnung« bezeichnet.