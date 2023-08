In Kanada entwickelt sich im Frauen-Rugby eine beunruhigende Situation. Ein männlicher Sportler, der behauptet, eine Frau zu sein, darf an einem Frauenwettbewerb teilnehmen. Das ist mehr als nur eine fragwürdige Abweichung von den etablierten Normen des geschlechtergetrennten Sports. Es ist zu einer Frage der Sicherheit geworden, da diese Person den weiblichen Konkurrenten erheblichen Schaden zugefügt hat. In den letzten Wochen sind drei Spieler aufgrund von Verletzungen, die er ihnen zugefügt hat, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dieses zutiefst beunruhigende Szenario wirft die Frage auf, ob wir der Ideologie Vorrang vor dem Wohlergehen unserer Sportlerinnen einräumen.

Eine Spielerin schilderte ihre schockierende Erfahrung und erklärte, dass sie noch nie mit solcher Wucht getroffen wurde, nicht einmal auf diesem wettbewerbsfähigen Niveau. Es gibt größere Frauen, gab sie zu, aber die brachiale Kraft hinter dem Schlag dieses männlichen Konkurrenten war unvergleichlich. Die Realität ist, dass Männer und Frauen von Natur aus unterschiedliche körperliche Fähigkeiten besitzen und dass die Zulassung von männlichen Athleten in Frauenligen diese biologische Tatsache eklatant missachtet. Der Geist des fairen Wettbewerbs und, was noch wichtiger ist, die Sicherheit der Spielerinnen werden auf dem Altar der politischen Korrektheit geopfert.

Rebel News berichtete über einen beunruhigenden Vorfall, der nicht nur das eklatante körperliche Ungleichgewicht, sondern auch eine feindselige Atmosphäre für diejenigen, die sich dieser störenden Präsenz widersetzen, offenbart. Bei einem seiner Spiele verteidigten seine weiblichen Teamkollegen aggressiv seine Teilnahme am Team. Einige griffen sogar zu Drohungen und Mobbing, was zu einem Eingreifen der Polizei führte. Es wird immer besorgniserregender, sich die Situation der gegnerischen Spielerinnen vorzustellen, die nun zusätzlich zu ihrem körperlichen Nachteil auch noch mit Einschüchterung und Aggression konfrontiert werden.

Das erschreckende Echo dieser misslichen Lage ist auch in Australien zu hören. Es wurde berichtet, dass die Polizei und die Gerichte Männer schützen, die sich als Frauen identifizieren, und dass es verboten ist, die Angelegenheit öffentlich zu diskutieren. Die australischen Sportverbände haben strenge Richtlinien erlassen, die die Gefühle von Männern über die Sicherheit und Fairness von Frauen in verschiedenen Sportarten stellen. Dazu gehören Tennis, Cricket, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Rudern, Hockey, Netzball und Basketball. Es scheint, als würde man das Unbehagen, das Sportlerinnen empfinden, die biologischen Unterschiede, die Sicherheitsbedenken und die Ängste, die durch das erzwungene Zusammenleben in Umkleidekabinen ausgelöst werden, offensichtlich leugnen. Selbst die Äußerung von Einwänden gegen die Teilnahme von Männern an Frauensportarten kann zu Sanktionen, Suspendierungen und finanziellen Strafen führen.

Wenn die Behörden wirklich glauben würden, dass die Selbstidentifikation dieser Männer legitim ist, gäbe es keinen Grund für solch drastische Maßnahmen zur Unterdrückung von Widerstand. Die nackte Realität ist jedoch, dass die Biologie nicht außer Acht gelassen werden kann und die Sicherheit von Frauen nicht gefährdet werden darf. Frauen dürfen nicht die Last der Risiken tragen müssen, sowohl physisch als auch emotional, nur um den Gefühlen von Männern entgegenzukommen, die sich als Frauen ausgeben.