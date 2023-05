In seiner Rede in Seoul, Südkorea – die auf der Webseite von Lord Alton archiviert wurde – weist Lord Alton auf die Gefahren und unbeabsichtigten Folgen der Legalisierung der Euthanasie hin. Er betont, dass die Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens geachtet und geschützt werden sollte, von dem Moment an, in dem es im Mutterleib beginnt, bis zu dem Moment, in dem es endet. Lord Alton argumentiert, dass die Förderung und Ausübung der Euthanasie eine Missachtung des Wertes des Lebens darstellt und eng mit anderen Praktiken wie der massenhaften Herstellung und Zerstörung menschlicher Embryonen, der eugenischen Abtreibung und der Erzeugung von Tier-Mensch-Hybridembryonen verbunden ist.

Lord Alton stützt sich auf die Ideen des Philosophen Friedrich Nietzsche, der glaubte, dass die Ablehnung des Fortschritts ein Anliegen des Christentums sei und dass die Tötung der Schwachen als gut angesehen würde. Lord Alton hält dem entgegen, dass es einen Konflikt zwischen denen gibt, die jeden Menschen wertschätzen, und denen, die den Starken den Vorrang vor den Schwachen geben. Er wendet sich gegen die Karikatur, dass die Gegner der Euthanasie gefühllos seien, und hebt die tiefgreifenden gesellschaftlichen und ethischen Gründe hervor, warum solche Gesetzesänderungen abgelehnt werden sollten.

In der Rede werden die potenziellen Gefahren einer Legalisierung der Euthanasie hervorgehoben. Lord Alton argumentiert, dass die Zulassung der Euthanasie für einige wenige Menschen viele andere in Gefahr bringt und zu einem Fließband führt, das bereit ist, Euthanasie in industriellem Maßstab zu leisten. Er hebt die negative Veränderung in der Haltung der Gesellschaft gegenüber schutzbedürftigen Patienten, einschließlich Menschen mit Behinderungen, und die Auswirkungen auf die Ausübung der Medizin hervor, wenn sich die Pflege auf die Möglichkeit der Tötung konzentriert.

Auch die finanziellen und gesellschaftlichen Folgen werden erörtert. Lord Alton weist auf die potenziellen finanziellen Gefahren und das Risiko hin, dass Euthanasie für einige Patienten zur einzigen Wahl wird. Er entkräftet das Argument der Schmerzen und des Leidens und erklärt, dass mit einer angemessenen palliativen Versorgung fast alle Schmerzen gelindert werden können. Lord Alton plädiert für eine Gesellschaft, in der Pflege und Behandlung die Norm sind, und betont, wie wichtig es ist, in eine angemessene Pflege für Krankheiten wie Demenz zu investieren.

Lord Alton zeigt sich auch besorgt über den Druck, der auf schutzbedürftige Menschen ausgeübt wird, um sie zur Euthanasie zu bewegen. Er weist auf die Gefahr des Missbrauchs hin, sowohl durch Angehörige oder Betreuer, die die Verantwortung als belastend empfinden, als auch durch politische Entscheidungsträger, die den Einzelnen als wirtschaftliche Belastung sehen. Er stellt die Vorstellung in Frage, dass die Tatsache, eine Last zu sein, über das Recht auf Behandlung, Mitgefühl oder Pflege entscheiden sollte.

Die Rede schließt mit einer Infragestellung der Gültigkeit und Moral der Euthanasie als Alternative zu Liebe, Pflege und einem guten Tod. Lord Alton betont, wie wichtig es ist, persönliche Erfahrungen zu berücksichtigen und zu wissen, wie wichtig es ist, beim Tod eines geliebten Menschen dabei zu sein und zu wissen, wie sehr er geliebt und geschätzt wird. Er erzählt die persönliche Geschichte der Nahtoderfahrung seines Vaters und argumentiert, dass eine tödliche Injektion nicht den gleichen Frieden und Abschluss gebracht hätte.

Zusammenfassend hebt Lord Alton in seiner Rede die Gefahren und unbeabsichtigten Folgen einer Legalisierung der Euthanasie hervor und betont den Wert jedes menschlichen Lebens sowie die Notwendigkeit einer angemessenen Pflege und Unterstützung für schutzbedürftige Personen. Er wirft ethische, gesellschaftliche und finanzielle Bedenken auf und stellt die Argumente zugunsten der Euthanasie in Frage. Er plädiert für eine Gesellschaft, die Mitgefühl und Fürsorge über die Option der Tötung stellt.