Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Eine Gruppe von Eltern der Saticoy-Grundschule in North Hollywood, Kalifornien, will eine Schulversammlung boykottieren, in der anlässlich des Pride-Monats LGBTQ+-Themen diskutiert werden sollen. Die Eltern, die ihre Empörung über einen Instagram-Account mit dem Namen “Saticoy Elementary Parents” zum Ausdruck bringen, behaupten, dass sie konservative Werte teilen und der Meinung sind, dass solches Material nicht für ihre Kinder geeignet ist. Der Los Angeles Unified School District (LAUSD) kündigte eine Schulversammlung für die K-12 an, um die Schüler über die LGBTQ+-Gemeinschaft zu unterrichten, und sah sich damit der Kritik der Elterngruppe ausgesetzt.

Der Protest, der für den 2. Juni geplant ist, wurde durch die Behauptung ausgelöst, dass den Schülern ein Video gezeigt wird, in dem erklärt wird, dass “manche Kinder zwei Mamas und manche zwei Papas haben”. Die Elterngruppe hat ihre Unterstützer aufgefordert, mit Protestschildern zu erscheinen. Sie haben auch die Eltern aufgefordert, ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, indem sie sich an die Verantwortlichen der LAUSD wenden und ihre Kinder am Tag der Versammlung zu Hause lassen. Die LAUSD hat sich zu diesem Thema noch nicht geäußert.

Die Lehrerinnen und Lehrer planen, während der Versammlung “The Great Big Book of Families” von Mary Hoffman zu lesen. In dem Buch geht es um Vielfalt und die verschiedenen Formen, die Familien annehmen können. Die Elterngruppe lehnt das Material jedoch ab und argumentiert auf Instagram, dass sie gezwungen werden, über Themen zu sprechen, die ihre Kinder viele Jahre lang nicht belasten sollten. Sie sind der Meinung, dass es ihr Recht als Eltern sein sollte, ihre Kinder nach eigenem Ermessen an solche Themen heranzuführen.

Die LAUSD hat sich jedoch erneut verpflichtet, ein sicheres, integratives Lernumfeld zu schaffen, das die Vielfalt fördert. In einer Erklärung erklärte der Bezirk, dass seine Schulen regelmäßig über die Vielfalt der Familien und die Bedeutung der Integration diskutieren. Der Bezirk ermutigt alle Schüler, sich gegenseitig mit Respekt, Freundlichkeit und Mitgefühl zu behandeln. Außerdem wurde klargestellt, dass Eltern ihre Kinder aus dem Programm herausnehmen können.

Dieser Boykott ist Teil eines landesweiten Trends, bei dem Eltern die Lehrpläne der Schulen genauer unter die Lupe nehmen und Inhalte anfechten, die sie für unangemessen oder umstritten halten. Seit der COVID-19-Pandemie sind Schulausschusssitzungen häufig Schauplatz von Debatten über die elterliche Kontrolle über die Erziehung der Kinder, was einige Eltern dazu veranlasst hat, für Sitze in Schulausschüssen zu kandidieren, um ihre Bedenken in Bezug auf Bildungsinhalte vorzubringen.