“Sound of Freedom”, ein unabhängiger Film, der von Angel Studios vertrieben wird, hat Disneys “Indiana Jones and the Dial of Destiny” überholt und den ersten Platz an den Kinokassen am Independence Day erobert. Der Film, bei dem Alejandro Monteverde Regie führte, basiert auf der wahren Geschichte von Tim Ballard, einem ehemaligen Agenten des Department of Homeland Security, der sein Leben dem Kampf gegen den Kindersexhandel gewidmet hat. “Sound of Freedom” hat insgesamt über $14 Millionen eingespielt, davon $11,5 Millionen an den Kinokassen und weitere $2,6 Millionen durch die am 4. Juli verkauften Pay It Forward-Tickets.

Obwohl “Sound of Freedom” nur in 2.600 Kinos lief, während “Indiana Jones” in doppelt so vielen Kinos gespielt wurde, übertraf er die Disney-Produktion. Der Film enthält eine eindringliche Botschaft, die sich für die Freiheit von Kindern einsetzt, die durch Menschenhandel versklavt werden, mit dem Slogan “Gottes Kinder sind nicht käuflich”. Darin spielen namhafte Schauspieler wie Jim Caviezel, Mira Sorvino, Bill Camp und José Zúñiga mit. Der Film erhielt positive Bewertungen, darunter einen A+ CinemaScore, eine 85%ige Kritikerbewertung und eine 99%ige Publikumsbewertung auf Rotten Tomatoes.

Verschleppte Kinder, eine Szene aus Sound of Freedom

“Sound of Freedom” hatte mit anfänglichen Schwierigkeiten zu kämpfen, unter anderem damit, dass der Film von Disney fallen gelassen und von mehreren Hollywood-Studios abgelehnt wurde. Angel Studios erwarb jedoch die weltweiten Vertriebsrechte und brachte den Film in die Kinos. Neal Harmon, CEO von Angel Studios, bedankte sich bei den Fans und Investoren für den Erfolg des Films und erklärte, dass er zu einer Graswurzelbewegung geworden ist. Der Film zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Schrecken des Kinderhandels zu schärfen und ermutigt Familien, den Film gemeinsam anzuschauen, um Bildung und Dialog zu fördern.

Laut einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung steht Mexiko an erster Stelle bei sexuellem Missbrauch von Kindern, Ausbeutung, Tötungsdelikten, Handel mit Minderjährigen und der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornographie. Die Vereinigten Staaten sind weltweit der größte Konsument von Sex, einschließlich Kinderpornographie. Die Filmemacher hoffen, Licht in diese Angelegenheit zu bringen und Regierungen und Einzelpersonen dazu zu bewegen, dem Kampf gegen den Menschenhandel Priorität einzuräumen.

Agent Ballard rettet ein Mädchen, eine Szene aus Sound of Freedom

Der Erfolg von “Sound of Freedom” zeigt, dass unabhängige Filme, die sich mit wichtigen sozialen Themen befassen, sehr widerstandsfähig und wirkungsvoll sind. Trotz anfänglicher Rückschläge kam der Film beim Publikum gut an und löste Gespräche über die dringende Notwendigkeit aus, den Kindersexhandel zu bekämpfen.