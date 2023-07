Nach Recherchen der konservativen Watchdog-Gruppe American Accountability Foundation (AAF) nutzt die Biden-Administration künstliche Intelligenz (AI), um eine wache, progressive Ideologie zu fördern. Die AAF warnt, dass Spitzenbeamte unter Präsident Biden darauf abzielen, “gefährliche Ideologien” in KI-Systeme einzubringen. Sie argumentieren, dass der Fokus der Regierung auf “algorithmische Diskriminierung” und “schädliche Voreingenommenheit” ein Versuch ist, KI so zu manipulieren, dass sie der Ideologie der wachen Linken folgt.

Die AAF führt mehrere Beispiele an, um ihre Behauptungen zu untermauern. Sie zitieren das White House Office of Science and Technology Policy’s “Blueprint for an AI Bill of Rights”, das eine proaktive Bewertung der Gleichberechtigung und eine Überprüfung der bei der Entwicklung von KI-Systemen verwendeten Daten fordert. Sie heben auch den Nationalen Strategieplan für Forschung und Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz hervor, der die Notwendigkeit betont, schädliche Vorurteile, die in KI-Systemen vorhanden sein können, zu bekämpfen.

Die AAF argumentiert, dass sich die Regierung Biden bei der Gestaltung der Technologiepolitik eher auf rassistisch besessene Sozialwissenschaftler und Aktivisten als auf wissenschaftliche Experten verlässt. Sie sind besorgt darüber, dass diese Verbindung zwischen Technologie und einer Agenda des Erwachens weitreichende und beunruhigende Folgen haben könnte.

Die Forschung des AAF findet inmitten zunehmender Diskussionen über die möglichen Auswirkungen von KI auf Themen wie Vorurteile, Diskriminierung und Desinformation statt. Kritiker warnen, dass das Training von KI auf eine bestimmte Ideologie oder Agenda dazu führen kann, dass irreführende oder falsche Informationen verbreitet werden.

Weder das Weiße Haus noch die Regierung Biden haben sich zu diesen Behauptungen geäußert. Die AAF erklärt, dass ihre Untersuchung der “woken” KI noch nicht abgeschlossen ist und verspricht weitere Enthüllungen in der Zukunft.