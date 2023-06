Am 2. Mai debattierte der kolumbianische Senat über den Nationalen Entwicklungsplan. Einer der Punkte, an denen Die Regierung ist an Artikel 304 gescheitert. der darauf abzielte, geschlechtsspezifische Indoktrination und so genannte “sexuelle und reproduktive Gesundheit” durchzusetzen, ein Euphemismus für Schwangerschaftsabbruch . Er wurde schließlich gekippt. Gut!!!

Der Geist des 10. August, der Massenbewegung, die die kolumbianischen Schulbücher zur Indoktrination der Kinder stoppen konnte, kam wieder zum Vorschein. Dies kostete die damalige Bildungsministerin Gina Parodi ihren Job. Aber es war auch ein Sieg, der die Eltern “ermächtigte” und zur Entstehung des heutigen “Pro-Life-Caucus” beitrug.

Der Erfolg der Ablehnung von Artikel 304 ist von großer Bedeutung, da er zu den Fortschritten eines Gesetzes beiträgt, das das Vorzugsrecht der Eltern bei der affektiv-sexuellen Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren Grundsätzen und Werten wirksam machen würde. Und um den Tugendkreis zu schließen, fällt dies auch mit der Ablehnung eines anderen Gesetzentwurfs zusammen, der darauf abzielte, im Klassenzimmer zu indoktrinieren. Gut!!!

Wenn eine Gesellschaft lebendig und organisiert ist, kann die wertfeindliche Agenda nicht vorankommen, während sich die Agenda für Leben, Familie und Freiheit schließlich entfaltet.

Im Falle Kolumbiens brach die Koalitionsregierung von Gustavo Petro am 28. April zusammen. Konservative, Liberale und Partido de la U, die bisher Regierungspartner waren, werden zur parlamentarischen Opposition. Und alle Anreize deuten auf die Notwendigkeit hin, sich von der Regierung zu distanzieren, der sie bis vor kurzem angehörten.

So geschehen bei der Konservativen Partei, die in dem umstrittenen Artikel 304 des Nationalen Entwicklungsplans einen perfekten Rammbock sah, um sich von der Regierung zu distanzieren und ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren.

Es ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung in absehbarer Zeit fortsetzen wird. Petro wird nur mit extremem Radikalismus regieren können. Es ist daher ein guter Zeitpunkt, um seine radikalen ideologischen Projekte zu bremsen: Er hat seine Mehrheit bereits verloren und es ist schwierig, sie zurückzugewinnen.

Petro ist nur in seinem Präsidentenpalast in Nariño bekannt. Deshalb droht er damit, dass die Demokratie ihn entweder anlächeln oder er sie mit revolutionären Mitteln durchsetzen wird:

“Der Versuch, Reformen zu beschneiden, kann zu einer Revolution führen. Das Volk muss mobilisiert werden, so wie es bei dem Unabhängigkeitshelden Simón Bolívar der Fall war”.

“Übersetzung: entweder Gelübde oder Stiefel.

Ein antidemokratischer und gewalttätiger Abgang, der unglaublicherweise von der OAS noch nicht mit der “gelben Karte” bedacht worden ist.

Die Drohung offenbart jedoch nichts als Schwäche. Und das ist eine Chance für die Pro-Life- und Pro-Familien-Kräfte in Kolumbien.