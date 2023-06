Nathan Barbieri, ein Student an der Wirtschaftshochschule der Michigan State University, reichte Klage gegen seinen ehemaligen Wirtschaftsprofessor ein und behauptete, sein christlicher Glaube habe ihn zum Handeln veranlasst. Barbieri fand es beunruhigend, dass seine Studiengebühren für Organisationen verwendet wurden, mit denen er grundsätzlich nicht einverstanden war, wie z. B. Planned Parenthood. “Für mich als Christ ist das unsere Berufung. Wir sollen die schlimmen Dinge, die passieren, aufdecken und uns nicht einfach zurücklehnen und… missbraucht werden. Das ist unsere Aufgabe”, sagte er in einem Interview mit Fox News Digital.

Die Angeklagte in diesem Fall ist Amy Wisner, eine ehemalige Professorin für Wirtschaftsmarketing an der Michigan State University, die sich als “intersektionelle Feministin” bezeichnet. Die Universität bestätigte, dass Wisner nicht mehr dort angestellt ist, was auch auf ihrer Instagram-Seite zu sehen ist. Wisner und Barbieri sind die Parteien einer Klage, die von der Alliance Defending Freedom (ADF) eingereicht wurde, einer juristischen Organisation, die sich für den Schutz der Religionsfreiheit und der Rechte des ersten Verfassungszusatzes einsetzt.

Der Kern der Klage dreht sich darum, dass Wisner darauf besteht, dass jeder ihrer 600 Schüler einen Mitgliedsbeitrag von 99 Dollar für die “Rebellion Community” zahlt. Diese obligatorische Zahlung hätte der Klage zufolge insgesamt bis zu 59.400 Dollar für die Einrichtung einbringen können. Laut Wisner war “The Rebellion Community” eine Plattform für die Organisation von Bemühungen, unterdrückerische Systeme in Frage zu stellen. Ein Beitrag auf ihrer Facebook-Seite bestätigte, dass alle Mitgliedsbeiträge an Planned Parenthood und ähnliche Organisationen gingen.

Obwohl die Wirtschaftsfakultät der Universität den Studenten ihre Beiträge zur “Rebellionsgemeinschaft” zurückerstattete, bestand Barbieri darauf, dass dies nicht genug sei. “Das habe ich finanziert. Und bis dieses Geld zurückgebracht wird, bis es nicht mehr in den Händen von [the professor’s] ist, bleibt es bei Planned Parenthood oder geht an eine unethische Organisation”, sagte er. Neben einer finanziellen Entschädigung zielt die Klage auch auf eine Änderung der Universitätspolitik ab, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.