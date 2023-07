In einer schockierenden Entdeckung wurden vier kleine Kinder in einer verwahrlosten Wohnung entdeckt, die von der Boston Housing Authority (BHA) verwaltet wird. Berichten zufolge waren die Räumlichkeiten von sich kreuzweise kleidenden Erwachsenen bewohnt und mit einer erschreckenden Ansammlung von illegalen Drogen, Alkohol, Utensilien für Erwachsene und sogar einer verstorbenen Person übersät.

Der Herald besorgte sich einen Bericht der Feuerwehr, der die Angaben der Polizei bestätigte. Demnach wurde ein Team der Bostoner Feuerwehr an einem Samstagmorgen nach einem Notruf über einen Herzstillstand eines Mannes in die Old Colony Avenue entsandt. Schauplatz ist der Mary Ellen McCormack Housing Complex, eine Immobilie, die von der Stadt verwaltet wird.

Bei ihrer Ankunft bot sich den Einsatzkräften ein Bild, das weit über einen typischen medizinischen Notfall hinausging.

Der Zustand der Wohnung war schockierend unhygienisch. In dem Bericht wurde die Anwesenheit von etwa sechs Erwachsenen, offenbar Männern, in der Wohnung beschrieben. Die schockierende Entdeckung wurde noch verstärkt, als “vier Kinder in einem Hinterzimmer gefunden wurden, die von einem erwachsenen Mann vor den Ersthelfern versteckt wurden”, heißt es in dem Bericht.

Dieser schockierende Vorfall ereignete sich an einem Samstag des Juneteenth-Wochenendes, und die identifizierten Kinder waren zwischen fünf und zehn Jahre alt.

Das Boston Police Department bestätigte seine Reaktion auf den Vorfall und erklärte: “Beamte haben in der Gegend der 381 Old Colony Avenue wegen eines Todesfalls ermittelt. District Detectives bearbeiten den Fall; derzeit wurden keine verdächtigen Umstände gemeldet.”

Stadtrat Michael Flaherty äußerte seine Abscheu über die verstörende Szene und bemerkte: “Berichte vom Tatort deuten auf Drogen, Alkohol und Utensilien für Erwachsene hin, die in der ganzen Wohnung verstreut sind, sowie auf eine verstorbene Person auf dem Boden.”

Zahlreiche Quellen bestätigten dem Herald, dass mehrere der Erwachsenen bekleidet waren, als die Rettungskräfte den Ort erreichten.

Um das Chaos noch zu vergrößern, stellte der Bericht fest, dass “alle erwachsenen Parteien unkooperativ waren und keine nützlichen Informationen lieferten” und dass “alle anwesenden Erwachsenen bestritten, Kinder in der Wohnung zu haben”.

Der Präsident des Bostoner Stadtrats, Ed Flynn, verurteilte die beunruhigende Entdeckung und betonte die dringende Notwendigkeit einer verstärkten Kontrolle und Regulierung der Praktiken der BHA. Er erklärte: “Diese grausame Entdeckung unterstreicht die Dringlichkeit einer Überwachung der BHA-Inspektionen und -Räumungsprozesse, der Sicherheitsbemühungen in den Siedlungen und der Protokolle zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern in allen BHA-Wohnungen.”