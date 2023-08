Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Fraser Health Care, einer der größten Gesundheitsdienstleister in der kanadischen Provinz British Columbia, hat eine Gegenreaktion erhalten, nachdem er einer Gruppe gesunder Patienten eine Diashow geschickt hatte, in der für Sterbehilfe geworben wurde. Die Diashow war Teil der Informationen, die den Patienten über ihre Rentenpakete gegeben wurden, und zeigte eine Folie mit dem Titel “Ausdruck des Sterbewunsches”, in der behauptet wurde, dass der assistierte Suizid ein Gefühl der Kontrolle vermitteln kann.

Die umstrittene Diashow, die im Juni verschickt wurde, enthielt auch Details über das kanadische System der Sterbehilfe, das zwei Wege anbietet, je nachdem, ob der Tod als “vernünftigerweise vorhersehbar” gilt oder nicht. Die kanadische Regierung hat 2016 die Beihilfe zum Suizid, bekannt als Medizinische Sterbehilfe (MAID), legalisiert. Im März 2021 wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass MAID auch in Fällen erlaubt ist, in denen sie medizinisch nicht notwendig ist oder wenn der Tod nicht absehbar ist. Darüber hinaus haben ab März 2024 auch Personen, deren einzige Grunderkrankung eine psychische Erkrankung ist, Anspruch auf MAID.

In der Diashow von Fraser Health Care heißt es, dass es für anspruchsberechtigte Personen, deren Tod absehbar ist, “keine Wartezeit” gibt. Unheilbar kranken Patienten kann innerhalb eines Tages, nachdem sie einen Antrag gestellt haben und von zwei unabhängigen Ärzten beurteilt wurden, ein medizinisch unterstützter Tod angeboten werden.

Diese Entwicklungen zur Ausweitung des Zugangs zur Euthanasie in Kanada kommen inmitten beunruhigender Geschichten wie der einer kanadischen Armee-Veteranin, der Euthanasie angeboten wurde, statt den gewünschten Einbau eines Treppenlifts in ihrem Haus. Der pensionierte Gefreite war schockiert, als ein Sachbearbeiter für Veteranenangelegenheiten medizinische Sterbehilfe (MAID) als Alternative zu ihrem Antrag vorschlug.

Laut einem Bericht von Health Canada beendeten im Jahr 2021 10.064 Kanadier ihr Leben durch assistierten Suizid oder Euthanasie, was 3,3 % aller Todesfälle im Land entspricht. Dies entspricht einem Anstieg von 32,4% gegenüber den Zahlen für 2020. Seit der Legalisierung des assistierten Suizids im Jahr 2016 haben sich insgesamt 31.664 Menschen in Kanada für medizinische Sterbehilfe entschieden.

Die Förderung und Ausweitung der Sterbehilfe in Kanada ist besorgniserregend, da sie eine Praxis mit weitreichenden Folgen normalisiert und trivialisiert. Die Diashow, die an gesunde Patienten verschickt wird, zeigt einmal mehr, wie der Einfluss der Linken in der medizinischen Praxis dazu führt, dass nicht mehr Leben gerettet, sondern mehr Leben im Streben nach finanziellem Gewinn genommen werden.