In einem Interview mit ABC News hat Kamala Harris falsche Behauptungen aufgestellt und behauptet, dass die staatlichen Pro-Life-Gesetze das Leben von Frauen gefährden. Sie erklärte, dass schwangeren Frauen, die Fehlgeburten und andere medizinische Notfälle erlitten, aufgrund dieser Gesetze die medizinische Versorgung verweigert wurde.

Harris erzählte die Geschichte einer Frau, die angeblich eine Fehlgeburt erlitten hatte und der die Behandlung in einer Notaufnahme aufgrund eines staatlichen Abtreibungsverbots verweigert wurde, ohne zu sagen, in welchem Staat. Sie behauptete, dass die Frau erst versorgt wurde, als sie an Sepsis erkrankte. Harris nutzte diese Anekdote, um auf das Leid hinzuweisen, das die Abtreibungsgesetze in Echtzeit verursachen, und schlug ein Bundesgesetz vor, das die Staaten zwingen würde, Abtreibung auf Verlangen zu legalisieren.

Im Gegensatz zu Harris’ Behauptungen verbieten Pro-Life-Gesetze nicht die Behandlung von Fehlgeburten oder medizinische Behandlungen zur Rettung des Lebens schwangerer Mütter, wie z.B. im Fall von Eileiterschwangerschaften. Dr. Patti Giebink, eine Ärztin in South Dakota, die sich für das Leben einsetzt, stellte klar, dass Ärzte in Staaten, die sich für das Leben einsetzt, nicht bestraft werden, wenn es darum geht, das Leben der Mutter zu erhalten. Das Charlotte Lozier Institute hat ebenfalls Nachforschungen angestellt und ist zu dem Schluss gekommen, dass staatliche Pro-Life-Gesetze sowohl die Mutter als auch das Baby schützen.

Mehrere Ärzte haben Abtreibungsbefürwortern wie Harris vorgeworfen, dass sie ihre Pro-Abtreibungs-Agenda über das Leben von Frauen und Babies stellen. In einem Prozess in Malta behauptete eine Frau, dass Ärzte ihr Leben in Gefahr gebracht hätten, indem sie sich weigerten, eine Abtreibung vorzunehmen. Die Ärzte sagten jedoch aus, dass keine Gefahr für ihr Leben bestehe und betonten, dass in Malta noch keine Mutter durch Komplikationen aufgrund von Prudentes Zustand ums Leben gekommen sei.

Letztendlich wurden Harris’ Behauptungen, dass die Pro-Life-Gesetze die Gesundheit und Sicherheit von Frauen missachten, von Medizinern und Forschern widerlegt, was Zweifel an der Richtigkeit ihrer Aussagen aufkommen lässt.