In einem erschütternden Gerichtsverfahren aus Kalifornien werden ein Krankenhaus und seine Ärzte verklagt, weil sie bei einem 13-jährigen Mädchen, das sich für einen Jungen hielt, eine doppelte Mastektomie durchgeführt haben. Die Klägerin, die jetzt unter dem Namen Layla Jane bekannt ist, wurde Berichten zufolge dem ausgesetzt, was ihr Anwalt, Charles LiMandri, als “ideologischen und profitorientierten medizinischen Missbrauch” bezeichnet. Dies geschah in Form von Pubertätsblockern, Hormonen und schließlich der irreversiblen chirurgischen Entfernung ihrer Brüste, als sie gerade 13 war. Jane, die heute 18 Jahre alt ist, hat inzwischen ihr Geburtsgeschlecht wieder angenommen und räumt ein, dass ihre Transgender-Gefühle, die im Alter von 11 Jahren unter dem Einfluss des Internets entstanden, falsch waren.

Obwohl drei Ärzte sie zunächst für zu jung für geschlechtsübergreifende Hormone hielten, wurde Jane schließlich einer fragwürdigen medizinischen Behandlung unterzogen. Die Ärzte verabreichten Pubertätsblocker und Hormone und führten innerhalb von sechs Monaten eine doppelte Mastektomie durch. Die lebensverändernde Verschreibung basierte auf einer einzigen 75-minütigen Sitzung mit der Psychologin Susanne Watson. Die plastische Chirurgin Dr. Winnie Tong entschied in einer nur 30-minütigen Sitzung, dass Janes Brüste entfernt werden könnten.

In der Klage wird behauptet, dass die Beklagten ihre berufliche Pflicht vernachlässigt haben, indem sie es versäumt haben, die psychologischen Auslöser für Janes Behauptung, sie sei transsexuell, zu untersuchen. Das Team des Klägers argumentiert, dass die Ärzte Janes Selbstdiagnose bereitwillig akzeptierten, anstatt ihre offensichtlichen psychischen Probleme zu untersuchen. Sie argumentieren, dass eine solche Entscheidung, die so aussieht, als würde man einer 12-Jährigen mit Problemen erlauben, sich selbst eine Behandlung zu verschreiben, in der Ärzteschaft Neuland ist. In der Zwischenzeit hatte die Psychologin Doreen Samelson, die nicht als Angeklagte genannt wird, Jane und ihren Eltern gesagt, dass sie zu jung sei, um Pubertätsblocker oder intersexuelle Hormone zu erhalten.

Jane, die mit Vornamen Kayla Lovdahl heißt, hat sich seither “umorientiert”, d. h. sie hat sich wieder als Mädchen identifiziert. Derzeit befindet sie sich wegen psychischer Probleme wie sozialer Ängste in psychotherapeutischer Behandlung. Der Klage zufolge hätte diese Art der Behandlung anstelle von drastischen Maßnahmen angeboten werden müssen. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die meisten jungen Menschen mit Geschlechtsdysphorie sich schließlich mit ihrem Geburtsgeschlecht anfreunden können. Andere Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die sich einer chemischen oder chirurgischen Umstellung unterziehen, häufig mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und eine höhere Selbstmordrate aufweisen.

Jane fordert eine Entschädigung für ihre Schmerzen und Leiden, weitere medizinische Ausgaben und die Kosten des Verfahrens. Harmeet Dhillon, CEO des Center for American Liberty, das Jane ebenfalls vertritt, hat Kaiser vorgeworfen, “Quacksalberei” zu betreiben und “die medizinisch anerkannten Pflegestandards durch die Ideologie des Wahnsinns zu ersetzen”. Janes Fall ist leider kein Einzelfall; eine ähnliche Klage wurde von Chloe Cole eingereicht, die sich im Alter von nur 15 Jahren dem gleichen Verfahren unterzog. Dieser beunruhigende Trend ist eine ernüchternde Erinnerung an die Notwendigkeit, Minderjährige vor irreversiblen Eingriffen zu schützen, die lebenslange Folgen haben können.