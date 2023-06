Das Geld, das in Afrika für Maßnahmen wie die AIDS-Bekämpfung ausgegeben wird, wird häufig nicht dafür verwendet, sondern im Falle der USA für Maßnahmen, die LGBTI-Ideologien und verwerfliche Bräuche begünstigen. Als Gegenleistung für große Geldsummen muss das betreffende Land (in der Regel ein afrikanisches oder asiatisches) eine Reihe ideologischer Gesetze umsetzen, die vom Westen über die UNO oder direkt von den USA exportiert werden. Jetzt entlarven die Führer der afrikanischen Länder die Biden-Administration und prangern ihre schändliche unmoralische und neokolonialistische Erpressung an.

Ein unterzeichneter Brief von 130 afrikanischen Staats- und Regierungschefs (Parlamentarier, Bischöfe, Abgeordnete…), das in den letzten Tagen an den US-Kongress gerichtet wurde, fordert, dass das PEPFAR-AIDS-Programm, dessen Finanzierung demnächst genehmigt werden soll, nicht mit der Förderung lebens- und familienfeindlicher Praktiken, einschließlich der Abtreibung, in Verbindung gebracht wird, wie Untersuchungen des Heritage Foundation. PEPFAR, der Plan der US-Regierung zur Bekämpfung von AIDS in Afrika, wurde erstmals 2003 vom US-Kongress genehmigt. Nach 20 Jahren ist es zum teuersten Hilfsprogramm der Geschichte geworden: mehr als 5 Mrd. USD pro Jahr, 110 Mrd. USD von Beginn an bis 2022.

Eines der erfolgreichsten Länder im Kampf gegen AIDS, das schon lange vor PEPFAR Maßnahmen ergriffen hat, ist Uganda. Diesem Land ist es gelungen, die HIV-Infektionsrate durch die Förderung von Enthaltsamkeit und Monogamie deutlich zu senken, wie Untersuchungen von Edward Green, einem medizinischen Anthropologen an der Harvard University, gezeigt haben. Die ugandischen Behörden wissen sehr wohl, dass Kondome, deren Verwendung stets gegen das Naturrecht verstößt, entgegen den Behauptungen der UNO nicht so wirksam sind. Ihr poröses Material ermöglicht in 10-15 % der Fälle die Übertragung von HIV.

Vom ursprünglichen PEPFAR hat sich der Schwerpunkt nun auf den Versuch verlagert, den Schwangerschaftsabbruch zu fördern. Infolgedessen haben 130 afrikanische Staats- und Regierungschefs aus 15 Ländern (Äthiopien, Swasiland, Gambia, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Ruanda, Südsudan, Tansania, Uganda und Sambia) am 6. Juni 2023 ein Schreiben unterzeichnet, in dem sie diese Missstände anprangern. Die Staats- und Regierungschefs, die dem Hilfsprogramm zunächst für die Verringerung der AIDS-Raten in ihren Ländern danken, sind besorgt über die Änderungen: “Wir möchten unsere Besorgnis und unseren Verdacht zum Ausdruck bringen, dass mit diesen Mitteln Praktiken der reproduktiven Gesundheit, einschließlich der Abtreibung, unterstützt werden, die gegen unsere grundlegenden Überzeugungen über Leben, Familie und Religion verstoßen. In dem Schreiben wird außerdem gefordert, dass Organisationen, die mit der US-Regierung bei der Umsetzung von PEPFAR zusammenarbeiten, nicht versuchen, “spaltende und unvereinbare Ideen und Praktiken aus Afrika einzuführen”.

Als Reaktion darauf verhängte die Regierung Biden in den letzten Tagen Visabeschränkungen für ugandische Beamte und Parlamentarier, nachdem das afrikanische Land ein Anti-LGBTQ-Gesetz verabschiedet hatte. Das mit großer Mehrheit verabschiedete und von allen christlichen Kirchen unterstützte Gesetz rief sofort die Missbilligung westlicher Regierungen hervor, die damit drohten, Milliarden von Dollar an ausländischer Hilfe, die das Land jedes Jahr erhält, zu blockieren. Zwei entscheidende Fragen: Erstens: Sind die ugandischen Parlamentarier, die dieses Gesetz eingebracht und verabschiedet haben, frei und demokratisch von ihrem Volk gewählt, oder müssen sie Biden um Erlaubnis bitten? Zweitens: Helfen westliche Länder wie die USA den armen Ländern großzügig, fördern sie die Entwicklung und den Wohlstand oder erpressen sie in Wirklichkeit internationale Lobbys und Industrien der Perversion und des Todes?