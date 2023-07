Jim Caviezel, bekannt für seine Darstellung von Jesus Christus in “Die Passion Christi”, äußerte kürzlich seine Überzeugung, dass Bigotterie gegenüber Christen die am meisten akzeptierte Form der Bigotterie in der Welt ist. In einem Interview mit dem christlichen Podcast “Prophets and Patriots” sprach Caviezel über seinen neuen Film “Sound of Freedom”, in dem es um einen Regierungsagenten geht, der Kinder vor Kinderhändlern in Südamerika rettet. Er bezeichnete den Film als eine Absage an die Verfolgung der christlichen Kultur.

Caviezel kritisierte die gegenwärtige Kultur für die Dämonisierung des Christentums und hob die offenkundigen Pride-Darstellungen und Feierlichkeiten im Juni hervor, insbesondere diejenigen, die von der Walt Disney Company und dem Weißen Haus unterstützt wurden. Er äußerte seine Bestürzung darüber, dass eine Regenbogenflagge über dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und der amerikanischen Flagge angebracht wurde und nannte dies “absolut entsetzlich” und eine Verhöhnung von Jesus Christus.

In dem Interview griff Caviezel auch die extreme Linke in Amerika scharf an und beschuldigte sie, sowohl Amerika als auch das Christentum zerstören zu wollen. Er stellte sie als die zeitgenössischen Äquivalente von Nazis und Kommunisten dar und behauptete, sie zielten darauf ab, die Republik zu demontieren und den Glauben zu untergraben. Caviezel warnte davor, dass die radikale Linke versuchen würde, die biblischen Lehren zur Sexualität aus der Gesellschaft zu entfernen.