Jan Ledochowski kritisiert in einem Newsletter das Zeitgeistphänomen Trans und insbesondere den Auftritt von Drag Queens vor Kindern. Er stimmt mit der Drag Queen Kitty Demure überein, dass Drag Shows für Erwachsene in Nachtclubs stattfinden sollten, da es sich um sexuelle und erotische Darstellungen handelt. Ledochowski weist auch darauf hin, dass die Zahl der Jugendlichen, die an Geschlechtsidentitätsstörungen leiden, in den letzten Jahren um das fünfundzwanzigfache gestiegen ist und dass immer mehr Mädchen von dieser fatalen Entwicklung betroffen sind.

Er betont, dass es wichtig ist, zu verhindern, dass das Thema Trans in der Jugendkultur noch populärer wird und dass dazu auch die Vermeidung von Drag Shows vor Kindern gehört. Ledochowski hat sich zu diesem Thema bereits in verschiedenen Medien geäußert, unter anderem in einer ORF-Sendung, in der er gemeinsam mit einer Drag Queen diskutiert hat, und in einer Analyse einer ORF-Reportage. Er betont, dass es wichtig ist, eine respektvolle Diskussion zu führen und beide Seiten anzuhören, um eine differenzierte und fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen.