Mario Adinolfi wurde am späten Samstagnachmittag nach der Vorstellung seines Buches „Gegen Abtreibung mit den 17 Regeln für ein glückliches Leben“ durch Demonstranten heftigst angegriffen.

Regionalrätin Manuela Bora äußerte sich in einem Post auf Facebook: „Es ist nicht überraschend, dass Adinolfi die Region Marken wählt, um sein Buch gegen die Abtreibung vorzustellen“, schrieb die PD-Regionalrätin. „Offensichtlich hat er es sehr gut verstanden, wie hier, ausgehend von Acquarolis frauenfeindlichem und intolerantem Sieg der Rechten bei den Regionalwahlen 2020, seine obskurantistischen Ideen über die Unterbrechung der Schwangerschaft totale institutionelle Deckung finden.“

Nach dem Protest war es Adinolfi selbst, der das Video veröffentlichte, in dem er mit Beleidigungen und Pfiffen beworfen und gezwungen wurde, den Platz in Polizeibegleitung zu verlassen, und das er mit einem Kommentar versah, der sich direkt gegen Stadtrat Bora richtete: „Ein Pd-Regionalrat hat es auf die Präsentation eines Buches und seines Autors abgesehen. Das Ergebnis ist, dass gewalttätige Randgruppen versuchen, diese zu verhindern, und den Schriftsteller ins Visier nehmen, der in Jesi wieder einmal nur dank der Polizei- und Carabinieri-Eskorte sprechen und sogar gehen konnte. Ich bin der einzige italienische Schriftsteller, der seine Bücher nur mit einer Eskorte vorstellen kann. Wir sollten fragen, warum. Und die Polizei sollte sich schämen.“