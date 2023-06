Ein kürzlich veröffentlichter Bericht über die irischen Abtreibungsgesetze wurde von Abtreibungsbefürwortern heftig kritisiert. In dem Bericht wird empfohlen, den Schwangerschaftsabbruch insgesamt zu entkriminalisieren, was bedeuten würde, dass Abtreibung auf Antrag bis zur Geburt erlaubt wäre. Wahlabtreibungen sind in Irland derzeit bis zur 12. Schwangerschaftswoche erlaubt, danach nur noch bei tödlichen Anomalien des Fötus oder wenn das Leben oder die Gesundheit der Frau in Gefahr sind. Der Bericht wurde als “unverantwortlich” bezeichnet, weil er keine genaue Schätzung der Abtreibungsrate enthält und sich so stark auf die Ausweitung der Abtreibungsgesetze konzentriert. Vielmehr war es eine Gelegenheit, die Auswirkungen des Abtreibungsgesetzes objektiv zu bewerten. Der Bericht wird von einigen als eine “Blaupause für mehr Abtreibung” angesehen und hat es versäumt, die hohen Abtreibungsraten anzusprechen oder die Frauen angemessen zu unterstützen.

Der Bericht empfiehlt auch, dass alle acht verbleibenden Entbindungskliniken in Irland, die keine Abtreibungen durchführen, dazu verpflichtet werden sollten, was Bedenken hinsichtlich des Gewissensschutzes für Ärzte und Krankenschwestern aufwirft. Abtreibungsbefürworter haben auch kritisiert, dass der Bericht für den Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2022 rund 17.820 Abtreibungen in der Republik Irland vorsieht. Diese Zahl wird als grob ungenau angesehen und unterschätzt die tatsächliche Zahl um 40 %.

In Wirklichkeit wurden deutlich mehr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt als berichtet, da das Gesetz zur Regelung der Schwangerschaftsunterbrechung (Health (Regulation of Termination of Pregnancy) Act 2018) Ärzte dazu verpflichtet, nach der Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs ein Meldeformular an den Gesundheitsminister auszufüllen. Allerdings lag die Zahl der von Abtreibungsärzten eingereichten Meldungen im Jahr 2021 weit unter der Zahl der Anträge auf Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche. Die Pro-Life-Kampagne kam anhand der Zahlen der Anmeldungen und Anträge in den Jahren seit Inkrafttreten des Referendums auf insgesamt 28.802 Abtreibungen, die in der Republik Irland von 2019 bis 2022 durchgeführt werden.

In Irland hat sich das Abtreibungsrecht stark verändert, und der Bericht wird als eine erhebliche Machtüberschreitung angesehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Regierung den Schutz der Gesundheit von Frauen sicherstellt und dass medizinische Fachkräfte bei ihrer Arbeit ethisch und moralisch geschützt sind. Es ist zu hoffen, dass die irische Regierung die von den Befürwortern des Lebensschutzes geäußerten Bedenken zur Kenntnis nimmt und sich bemüht, ein Gleichgewicht zwischen der Gewährleistung des Zugangs zu einer sicheren Gesundheitsversorgung für Frauen und der Achtung des menschlichen Lebens zu finden.