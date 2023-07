Angesichts der bedeutenden Entwicklung in den Vereinigten Staaten, dass die Entscheidung Roe v. Wade gekippt wurde, versammelten sich mehr als 10.000 Befürworter des Lebensschutzes in Dublin, Irland, um sich für die Wiedereinführung des Schutzes des ungeborenen Lebens in ihrem Land einzusetzen. Diese Befürworter sahen sich zu weiteren Protesten veranlasst, da Berichte auf eine starke Zunahme von Abtreibungsfällen hindeuten, verbunden mit einer möglichen Gesetzgebung, die die Abtreibungsgesetze weiter liberalisieren könnte. Die Organisatoren der Kundgebung drückten die Dringlichkeit aus, den Frauen echte Wahlmöglichkeiten zu bieten, die das Leben respektieren und fördern, anstatt es zu beenden. Die Botschaft steht im Einklang mit dem jüngsten Sieg der Abtreibungsgegner in den USA und verdeutlicht, wie wichtig Beharrlichkeit bei der Verfolgung lebensbejahender Maßnahmen ist.

Niamh Uí Bhriain, eine Vertreterin von The Life Institute, brachte die spürbare Frustration und das Bedauern vieler irischer Bürger über den Anstieg der Abtreibungszahlen zum Ausdruck. Anfang dieses Jahres wurde berichtet, dass im Jahr 2022 mehr als 8.500 Abtreibungen stattfanden, was einen besorgniserregenden Anstieg von 27% seit 2019 bedeutet. Während ihres Auftritts im Niall Boylan Podcast erzählte Uí Bhriain, dass viele Menschen, die 2018 gegen den achten Zusatzartikel für das Leben gestimmt haben, dies bedauern und zugeben, dass sie nicht mit einem so dramatischen Wandel hin zu uneingeschränkten Abtreibungen gerechnet haben.

Auf der Kundgebung für das Leben war ein breites Spektrum von Befürwortern des Lebens zu sehen. Auf Plakaten und Bannern forderten sie ein Eingreifen der Regierung, um die massenhaften Abtreibungen einzudämmen, die sie als eine tiefe Tragödie für ihre Zukunft betrachten. Es gab einen energischen Aufruf an Irland, dem Weg der Vereinigten Staaten zu folgen, die vor kurzem Roe v. Wade nach fast fünf Jahrzehnten unermüdlicher Kampagnen von Pro-Life-Aktivisten gekippt haben. Die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA hat den Weg für mehr als ein Dutzend Staaten geebnet, den Schutz des ungeborenen Lebens wieder einzuführen.

Derzeit erlauben die irischen Gesetze Abtreibungen aus jedem Grund während des ersten Trimesters, mit begrenzten Erlaubnissen in späteren Phasen der Schwangerschaft. Trotz der dreitägigen Wartezeit und des Gewissensschutzes für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sich für das Leben einsetzen, sind führende Vertreter der Abtreibungsgegner sehr besorgt. Sie sehen die mögliche Auslöschung dieser minimalen Schutzvorkehrungen voraus, da in der Gesetzgebungsdiskussion erwogen wird, Abtreibungen aus jedem Grund auf bis zu sechs Monate auszudehnen und die Wartezeit zu beseitigen. Gleichzeitig können Angehörige der Gesundheitsberufe gezwungen werden, an Verfahren teilzunehmen, die mit ihrer Einstellung zum Leben in Konflikt stehen.

Peadar Tóibín, Vorsitzender von Aontú [political party], brachte den heftigen politischen Kampf in Irland zum Ausdruck, bei dem sich die Mehrheit der politischen Fraktionen für einen besseren Zugang zu Abtreibungen ausspricht. Dr. Trevor Hayes, ein Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe in Irland, schloss sich dieser Meinung an und wies auf die nachteiligen Auswirkungen einer Verwässerung des Gewissensschutzes auf das Gesundheitspersonal hin. Hayes warnte davor, dass der Zwang zur Durchführung von Abtreibungen zu einer Abwanderung von Talenten aus dem medizinischen Bereich führen könnte, was den bereits bestehenden Mangel noch verschärfen und sich negativ auf die Gesundheitsversorgung von Frauen auswirken würde. In einer eindringlichen Anklageschrift sagte Hayes: “Abtreibung dient nicht den Frauen. Sie ist ein Zeichen dafür, dass wir sie völlig im Stich gelassen haben.”