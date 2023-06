Leonor Tamayo, verheiratet mit 10 Kindern, ist überzeugte und begeisterte Katholikin. Sie ist entschlossen, ihre 2 Brote und 5 Fische Gott zu anzubieten, dass er sie vermehren kann, wie er es will. Die freie Zeit, die sie zusammenkratzen kann, widmet sie der Koordination und Global Women of the World Platform, die sie vor einigen Jahren gegründet hat.