Einer Mutter im Teenageralter wurde in Indien von den Richtern des Aurangabad Bench of the Bombay High Court eine Spätabtreibung verweigert. Das Mädchen, das vor kurzem 18 Jahre alt geworden war, wusste seit mehreren Monaten von ihrer Schwangerschaft, hatte aber vor Ablauf der gesetzlichen Frist keine Abtreibung vornehmen lassen. Das Gericht stellte fest, dass das Mädchen und ihr ungeborenes Baby gesund waren und bot stattdessen Beratung und medizinische Versorgung an. Die Richter stellten fest, dass die Beweise darauf hindeuten, dass das Mädchen durch eine einvernehmliche Beziehung schwanger wurde.

Das indische Gesetz erlaubt Abtreibungen aus jedem Grund bis zur 24. Woche, aber in den letzten Jahren wurden Ausnahmen für Vergewaltigungsopfer und ungeborene Babys mit Behinderungen gewährt. In diesem Fall argumentierten der Teenager und seine Mutter, dass ihre psychische Gesundheit durch die Geburt des Kindes beeinträchtigt würde.

Das Gericht wies die Sozialdienste an, Ressourcen für das Mädchen bereitzustellen, darunter spezialisierte Pflegeeinrichtungen, Beratungsdienste und medizinische Hilfe für die Zeit nach der Entbindung. Der Bezirksbeamte der Abteilung für Frauen und Kinderentwicklung wurde angewiesen, das Wohlbefinden des Mädchens regelmäßig zu überwachen.

Indien hat eine der höchsten Abtreibungsraten weltweit. 2015 wurden in dem Land etwa 15,6 Millionen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Spätabtreibungen werden in der Regel in einem mehrtägigen Verfahren durchgeführt, das den Abbruch und die Entbindung des verstorbenen Babys beinhaltet. In der 26. Schwangerschaftswoche können ungeborene Babys Schmerzen empfinden und sind außerhalb des Mutterleibs lebensfähig. Spätabtreibungen bergen Risiken für die Mütter und können psychologische Folgen haben.