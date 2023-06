Mehr als ein Jahr nach der Entscheidung, die Tavistock Sexual Transition Clinic zu schließen – sie wird im März 2024 tatsächlich geschlossen – hat die Regierung Rishi Sunak beschlossen, alle Tests und die Abgabe von Hormonblockern für die sexuelle Transition von Kindern und Jugendlichen einzustellen. Pubertätsblocker sollten nur in der klinischen Forschung verabreicht werden.

NHS England, der englische Gesundheitsdienst, kündigte in den letzten Tagen an, dass Pubertätsblocker nur noch Kindern verschrieben werden, die im Rahmen von klinischer Forschung an einer Einrichtung für Geschlechtsidentität teilnehmen. Zwischenbericht der Forschung über die Dienste für die Geschlechtsidentität von Kindern, wo darauf hingewiesen wird, dass es “Lücken in der Evidenz” in Bezug auf Drogen gibt. Kindern und ihren Familien wird in Zukunft “dringend davon abgeraten”, geschlechtsbestätigende Medikamente wie Hormone von “unregulierten Quellen” oder Online-Anbietern zu beziehen.

Eine klinische Studie, die von der neuen Forschungs- und Aufsichtsbehörde für Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt wird, soll die Auswirkungen von Medikamenten untersuchen, die die Pubertät verzögern. Weitere Einzelheiten über die Durchführung der Studie werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben, aber nur denjenigen, die an der Studie teilnehmen, werden Pubertätsblocker verschrieben, außer in Ausnahmefällen und auf Einzelfallbasis. EinNHS-Sprecher erklärte dass: “Der NHS veröffentlicht heute eine vorläufige Spezifikation für geschlechtsspezifische Dienste für Kinder und Jugendliche, die den Ratschlägen und Empfehlungen des Independent Cass Review entspricht – dies wird es neuen Zentren ermöglichen, ihre Vorbereitungen für die Bereitstellung von Diensten im Laufe dieses Jahres abzuschließen…Der NHS verpflichtet sich, vorzuschlagen, dass Pubertätsblocker außerhalb der Forschung nicht routinemäßig verfügbar sein sollten. Wir werden eine Studie über die Auswirkungen von Pubertätsblockern auf die Geschlechtsdysphorie bei Kindern und Jugendlichen mit früh einsetzender Geschlechtsdysphorie entwickeln, die 2024 einsatzbereit sein soll.”

Der derzeitige Dienst, der vom Tavistock and Portman Trust betrieben wird, wird im März 2024 nach einer unabhängigen Überprüfung durch Dr. Cass geschlossen: Der Kinderarzt kam zu dem Schluss, dass der Dienst “nicht nachhaltig” ist und ein neues Versorgungsmodell erforderlich ist. Natürlich waren die einzigen, die sich über diese neuen wissenschaftlichen Schutzmaßnahmen für Kinder beschwerten, LGBTI-Organisationen. Die LGBTQ+-Organisation Stonewall, die in den letzten Jahren im Mittelpunkt von Kritik und Skandalen stand, hat die Politik der Pubertätsblocker kritisiert. Ein weiterer Beweis dafür, welche Interessen diese LGBTI-Organisationen wirklich verfolgen, jedenfalls nicht die Interessen und das Wohl von Kindern und Eltern.